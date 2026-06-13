Οι υφυπουργοί στο Υπουργικό χωρίς συνταγματική κατοχύρωση - Η Βουλή αρνείται να ψηφίσει από το 2021 τα νομοσχέδια του Νίκου Αναστασιάδη

Η συμμετοχή των υφυπουργών, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου καθώς και άλλων αξιωματούχων του Προεδρικού στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου εξακολουθεί να εγείρει συνταγματικά ερωτήματα. Με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι εν λόγω αξιωματούχοι δεν θεωρούνται μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα, το Σύνταγμα δεν προβλέπει καν την ίδρυση και λειτουργία υφυπουργείων. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη, αφού πρώτα προχώρησε στην ίδρυση υφυπουργείων με τις ευλογίες, βεβαίως, της Βουλής, που ψήφισε τα...

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