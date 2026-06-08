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ΔΗΣΥ: Η συμφωνία SOFA με τη Γαλλία ενισχύει τη στρατηγική θέση της Κύπρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ως ένα «πολύ θετικό βήμα» που ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία Κύπρου και Γαλλίας και αναβαθμίζει τη διεθνή θέση της χώρας χαρακτηρίζει ο ΔΗΣΥ την υπογραφή της συμφωνίας Status of Forces Agreement (SOFA), με τον βουλευτή και πρώην υπουργό Άμυνας Χαράλαμπο Πετρίδη να κάνει λόγο για συνέχεια μιας διαχρονικής στρατηγικής ενίσχυσης της ασφάλειας και των διεθνών συμμαχιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τη συμφωνία Status of Forces Agreement (SOFA) μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας χαιρετίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κάνοντας λόγο για ένα «πολύ θετικό βήμα» που ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση της Κύπρου.

Σε δήλωσή του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρώην υπουργός Άμυνας, Χαράλαμπος Πετρίδης, σημειώνει ότι η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς ενισχύει τις διεθνείς συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και εδραιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστου εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιοχή.

Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία της διαχρονικής επένδυσης στις σχέσεις Κύπρου - Γαλλίας και εντάσσεται στον σταθερό δυτικό προσανατολισμό της χώρας. Όπως αναφέρεται, η Κύπρος έχει τα τελευταία χρόνια οικοδομήσει στρατηγικές συνεργασίες με τη Γαλλία, την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη διεθνή της παρουσία.

Καταλήγοντας, ο κ. Πετρίδης αναφέρει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναβαθμίζουν τον γεωπολιτικό της ρόλο και προωθούν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μέσα από ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΔΗΣΥΓΑΛΛΙΑStatus of Forces Agreement (SOFA)

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