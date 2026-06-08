Το «Βιβλίο των Σχολείων 4»: Μια πρωτοβουλία των Public Κύπρου που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και δίνει φωνή στις ιστορίες των παιδιών!

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, τα Public Κύπρου παρουσίασαν το νέο συλλογικό βιβλίο «Δεν φαντάζεσαι τι έγινε μετά! – Φανταστικές ιστορίες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Το Βιβλίο των Σχολείων 4».

Η δράση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, συνεχίζει για 4η χρονιά να καλλιεργεί τη φιλαναγνωσία και να ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τον κόσμο του βιβλίου και της αφήγησης.

Το φετινό βιβλίο δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία του βραβευμένου συγγραφέα Πάνου Χριστοδούλου με μαθητές από 15 Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση πρωτότυπων ιστοριών γεμάτων φαντασία, ευαισθησία και έμπνευση. Μέσα από αυτήν τη δημιουργική διαδικασία, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πορεία συγγραφής ενός βιβλίου και να δουν τις ιδέες τους να μετατρέπονται σε ένα συλλογικό έργο. Την εικαστική επιμέλεια της έκδοσης ανέλαβε η εικονογράφος Λέλα Στρούτση, η οποία με τη χαρακτηριστική αισθητική της έδωσε ζωή στις ιστορίες και στα μηνύματα των παιδιών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στελέχη των Public Κύπρου, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Γενικός Διευθυντής, Public Κύπρου, Αντώνης Ματεμτζής

Με παρουσιαστή τον Λούη Πατσαλίδη, η εκδήλωση απέκτησε έναν διαδραστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, καθώς στο τέλος της οι ίδιοι οι μαθητές συμμετείχαν σε μία ζωντανή συζήτηση, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις ιστορίες που δημιούργησαν.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Μάριο Παναγίδη, τον Γενικό Διευθυντή των Public Κύπρου, κ. Αντώνη Ματεμτζή, την Επιθεωρήτρια Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, κα Μαρία Τράγγολα, καθώς και τον συγγραφέα του βιβλίου και Γενικό Διευθυντή του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κ. Πάνο Χριστοδούλου.

Ο κ. Παναγίδης συνεχάρη τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους συντελεστές της δράσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της λογοτεχνίας και της δημιουργικής γραφής στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της φαντασίας και της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία. Παράλληλα, σημείωσε ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι «οι ιστορίες που περιλαμβάνονται στον τόμο αγγίζουν σύγχρονα και ουσιαστικά ζητήματα, όπως ο πόλεμος, η μοναξιά, η προσφυγιά, η φτώχεια, ο εθισμός στις οθόνες, η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση, ο ρατσισμός».

Στη συνέχεια, στον χαιρετισμό του ο κ. Ματεμτζής ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Η υλοποίηση της δράσης “Το Βιβλίο των Σχολείων”, σε συνεργασία με τον διακεκριμένο συγγραφέα παιδικών βιβλίων και μαθητές από δημοτικά σχολεία της Κύπρου, αποτυπώνει τη σταθερή μας δέσμευση να επενδύουμε στη δημιουργικότητα, τη μάθηση και τη φαντασία των παιδιών», προσθέτοντας ότι «για εμάς στα Public, το παιδί και το βιβλίο αποτελούν βασικούς πυλώνες της ταυτότητάς μας».

Από την πλευρά της, η κα Τράγγολα ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορίες του βιβλίου συνομιλούν με τις αγωνίες της σύγχρονης εποχής, αγγίζοντας επίκαιρα θέματα. Όπως ανέφερε, οι 15 αφηγήσεις της συλλογής «κινούνται ανάμεσα στο όνειρο και την αλήθεια, στην περιπέτεια και στον προβληματισμό, δημιουργώντας ένα σύμπαν γεμάτο ήρωες που αναζητούν τη φιλία, την αποδοχή, την ειρήνη, την ελπίδα», σημειώνοντας παράλληλα ότι «είναι σπουδαίο να γράφουμε τις δικές μας ιστορίες. Είναι όμως, επίσης, σπουδαίο να ακούμε, να διαβάζουμε και τις ιστορίες των άλλων».

Ο συγγραφέας κ. Χριστοδούλου, εμφανώς συγκινημένος, μοιράστηκε στιγμές από τη συνεργασία του με τους μαθητές, αναδεικνύοντας τη δύναμη της παιδικής φαντασίας και τη χαρά της συλλογικής δημιουργίας, μέσα από την οποία γεννήθηκαν οι ιστορίες του βιβλίου.

Τα Public Κύπρου συνεχίζουν σταθερά να επενδύουν σε δράσεις που στηρίζουν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις νέες γενιές, παραμένοντας προσηλωμένα στη δημιουργία εμπειριών που εμπνέουν και φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο του βιβλίου.