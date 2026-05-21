Κατάρρευση οροφής στη Λάρνακα: Δεν ήταν στα αρχεία του ΕΟΑ - Πληροφορίες ότι διέμεναν μέσα άστεγοι

Δεν συμπεριλαμβανόταν στα αρχεία που παραδόθηκαν από τις προηγούμενες αρμόδιες αρχές στον ΕΟΑ η οικοδομή της οποίας κατέρρευσε η οροφή νωρίτερα το απόγευμα στην ενορία Σωτήρος στη Λάρνακα, δήλωσε ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας.

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος έσπευσε στο σημείο, είπε ακόμα ότι το διπλανό κτήριο, έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν προχώρησε στην κατεδάφιση του και ο ΕΟΑ θα προχωρήσει άμεσα τις επόμενες μέρες με τις απαραίτητες ενέργειες για να γίνει κατεδάφιση και των δύο.

Η πληροφορία για πτώση οροφής εγκαταλελειμμένης οικίας λήφθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 16:39. Στο περιστατικό, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Πυροσβεστική, ανταποκρίθηκε όχημα με ομάδα διάσωσης από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου.

«Μετά από προκαταρκτική έρευνα στον χώρο, από τη διασωστική ομάδα της επαρχίας Λάρνακας και την Ειδική Ομάδα Κ9 της ΕΜΑΚ που ειδοποιήθηκε και παρευρέθη στο μέρος με ανιχνευτικούς σκύλους, δεν ανευρέθηκε άτομο στα συντρίμμια», σημειώνεται.

Στο σημείο έσπευσαν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό του δρόμου για λόγους ασφαλείας.

Ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας δήλωσε πως «από τη πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το περιστατικό ήρθαμε άμεσα στο σημείο. Υπάρχει μια πτώση οροφής εγκαταλελειμμένου κτιρίου, μίας από τις πολλές περιπτώσεις που έχουμε στην πόλη και επαρχία Λάρνακας και είναι ακόμα ένα δείγμα ότι πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν τόσο όλες οι αρμόδιες Αρχές αλλά και οι ιδιοκτήτες και να αντιληφθούν ότι η ευθύνη βαραίνει πρωτίστως τους ιδιοκτήτες των οικοδομών».

Ερωτηθείς κατά πόσον κινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική γιατί υπήρξαν πληροφορίες ότι κατά καιρούς εισέρχονται άστεγοι στο χώρο γι’ αυτό και γίνεται ελεγχόμενη κατεδάφιση, ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε πως ναι και σημείωσε ότι γι αυτό «από τη πρώτη στιγμή τόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΜΑΚ και η Αστυνομία ήρθαν στον χώρο όπου έγινε το περιστατικό, αποκλείστηκε ο χώρος και τα συνεργεία του ΕΟΑ και του Δήμου Λάρνακας είμαστε εδώ για να βεβαιωθούμε σε συνεργασία και με την Πυροσβεστική και με την ΕΜΑΚ ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση».

Δηλαδή, είπε, «να διασφαλίσουμε ότι στο εγκαταλελειμμένο κτίριο δεν υπήρχαν κάποια άτομα και να σφραγίσουμε την οικοδομή να την ασφαλίσουμε και άμεσα τις επόμενες μέρες θα προχωρήσουμε με τις διαδικασίες κατεδάφισης του».

Σε παρατήρηση ότι το διπλανό κτήριο είναι χαρακτηρισμένο ως επικίνδυνο ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε πως «μάλιστα και το διπλανό το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο δεν προχώρησε ο ιδιοκτήτης με την κατεδάφιση του και θα προχωρήσουμε άμεσα τις επόμενες μέρες με τις απαραίτητες ενέργειες για να γίνει κατεδάφιση και των δύο».

Σημείωσε πως «είναι και αυτές από τις πάρα πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν στη πόλη και επαρχία Λάρνακας. Μόνο η μία οικοδομή ήταν χαρακτηρισμένη ως επικίνδυνη στα αρχεία μας, η οικοδομή της οποίας έπεσε η οροφή δεν ήταν στα αρχεία που παραδόθηκαν από τις προηγούμενες αρμόδιες αρχές στον ΕΟΑ».

Από πλευράς του ο Ανδρέας Βύρας, Δήμαρχος Λάρνακας, ο οποίος, επίσης, μετέβη στο σημείο, δήλωσε πως «οι οικοδομές είναι χιλιάδες». Μια οικοδομή έτυχε από οπτικό έλεγχο να μην φαίνεται να έχει πρόβλημα και μετά να παρουσιαστούν τα προβλήματα, είπε, τονίζοντας πως «πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος».

Σημείωσε ότι «είναι αδύνατο σε μια πόλη του μεγέθους της Λευκωσίας, της Λεμεσού της Λάρνακας να έχεις 100% εικόνα για όλη την κατάσταση των οικοδομών. Αυτό ακριβώς τονίζω πως ό,τι δουλειά και να κάνεις, ό,τι και να προσπαθήσεις να βρεις, θα χρειάζεται επιπλέον έλεγχος ή δουλειά».

Σημείωσε πως «το θετικό είναι ότι [η κατάρρευση] αφορούσε εγκαταλελειμμένη κατοικία, φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει έτσι το οποιοδήποτε θέμα και είναι ακόμα ένα παράδειγμα της δουλειάς που πρέπει να γίνει», προσθέτοντας πως «ο χρόνος είναι αμείλικτος. Όσα δεν τα φέρνουν τα χρόνια τα φέρνει μια στιγμή έτσι δείχνει ακριβώς τη σημασία αυτής της προσπάθειας με τις επικίνδυνες οικοδομές».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Δήμος Λάρνακας είναι αρωγός στην προσπάθεια του ΕΟΑ Λάρνακας έτσι ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα πολλών κτιρίων ο κ. Βύρας ανέφερε πως «εμείς έχει καιρό που φωνάζουμε και λέμε ότι το θέμα της επικινδυνότητας των κτιρίων είναι αδύνατο να το λύσει ένας οργανισμός από μόνος του».

Όπως εξήγησε, αυτό συμβαίνει «διότι έχει τόσες πολλές προεκτάσεις από θέμα προσωπικού, μηχανημάτων, από χρημάτων που χρειάζονται, της κοινωνικής προέκτασης που εάν δεν καταλάβω ότι είναι μια συλλογική προσπάθειας του κράτους και της πολιτείας είναι αδύνατο όχι καν να λύσεις το πρόβλημα αλλά είναι αδύνατο να το αγγίξεις αυτό το θέμα».

Για αυτό, τόνισε ο Δήμαρχος Λάρνακας, «είναι κάτι που προσπαθήσουμε να πείσουμε και την Κυβέρνηση πως κανείς δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα».

Σημείωσε περαιτέρω ότι «υπάρχει τεράστιο απόθεμα από επικίνδυνες υποδομές». Είναι, είπε ο κ. Βύρας, «τόσες πολλές οι προεκτάσεις αυτού του θέματος που εάν δεν μαζευτούμε όλοι και να δούμε όλες τις προεκτάσεις όλες τις πτυχές αυτού του θέματος εγώ σας λέω ότι θα πω αυτό που είπα και στην Βουλή όταν συζητούσαμε το θέμα με τις επικίνδυνες υποδομές: Το ότι έφυγε από τους Δήμους και πήγε στους ΕΟΑ χωρίς αλλαγή στις νομοθεσίες, στο οικονομικό, χωρίς την κοινωνική πτυχή, το μόνο που άλλαξε είναι το ποιος θα πάει φυλακή».

Πηγή: ΚΥΠΕ