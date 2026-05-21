Εκατοντάδες διαδηλωτές στο Δουβλίνο για τον θάνατο άνδρα από το Κονγκό, μετά τη βίαιη σύλληψή του (βίντεο)

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα (21/05) έξω από το κοινοβούλιο της Ιρλανδίας για να εκφράσουν την οργή τους για τον θάνατο ενός άνδρα γεννημένου στο Κονγκό, ο οποίος ακινητοποιήθηκε έξω από ένα πολυκατάστημα στο Δουβλίνο την περασμένη εβδομάδα, και λίγο αργότερα πέθανε, σε ένα περιστατικό που σόκαρε το έθνος.

Φρουροί ασφαλείας συνέλαβαν τον Ιβ Σακιλά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους της ιρλανδικής πρωτεύουσας την περασμένη Παρασκευή σε σχέση με ένα φερόμενο περιστατικό κλοπής από κατάστημα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Έχασε τις αισθήσεις του στο σημείο και αργότερα ανακηρύχθηκε νεκρός.

Ένα βίντεο του περιστατικού, που κοινοποιήθηκε ευρέως ημέρες αργότερα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τον Σακιλά να ακινητοποιείται στο έδαφος από πέντε άνδρες για σχεδόν πέντε λεπτά, ενώ περαστικοί κοιτούσαν.

Δύο από τους άνδρες τον κρατούσαν με το πρόσωπό του στο έδαφος και σε κάποιο σημείο ένας από αυτούς φαίνεται να γονατίζει στο κεφάλι ή στον λαιμό του Σακιλά για λίγα δευτερόλεπτα.

Οι διαδηλωτές έξω από το κοινοβούλιο φώναζαν συνθήματα όπως «καμία συγκάλυψη, καμία καθυστέρηση» και «δικαιοσύνη για τον Ιβ, αξιοπρέπεια για όλους». Κάποιοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Δικαιοσύνη» και το «cead mile failte» (η ιρλανδική φράση για καλωσόρισμα) είναι για όλους». Ένα άλλο πλακάτ έγραφε «Ιβ, η ζωή σου μετρά, οι ζωές των μαύρων μετρούν (Black Lives Matter)».

Το περιστατικό θυμίζει την περίπτωση του Τζορτζ Φλόιντ, ενός μαύρου άνδρα από τη Μινεάπολη που σκοτώθηκε από αστυνομικό που γονάτισε στον λαιμό του για λεπτά κατά τη διάρκεια μιας σύλληψης τον Μάιο του 2020.

Ο θάνατος του Φλόιντ πυροδότησε το κίνημα Black Lives Matter στις ΗΠΑ και τεράστιες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά της αστυνομικής βαρβαρότητας και του ρατσισμού.

Ο Σακιλά, για τον οποίο η αστυνομία δήλωσε ότι ήταν περίπου 30 ετών, μετακόμισε στην Ιρλανδία όταν ήταν πολύ νέος, σύμφωνα με τη Λορ Ζογιά, αντιπρόεδρο της ομάδας Κονγκολέζικης Κοινότητας στην Ιρλανδία. Η Ζογιά είπε ότι η μικρή κονγκολέζικη κοινότητα της Ιρλανδίας δεν αισθάνεται πλέον ασφαλής.

Το περιστατικό, όπως καταγράφηκε στο βίντεο, χαρακτηρίστηκε από Ιρλανδούς βουλευτές ως «θλιβερό» και «ανησυχητικό».

Ο πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν ζήτησε διεξοδική έρευνα και δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο πέθανε ο Σακιλά έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στην κοινωνία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανέκτησε οπτικοακουστικό υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναζητεί να μιλήσει με οποιονδήποτε βρισκόταν κοντά στο Arnotts, ένα από τα πιο γνωστά πολυκαταστήματα της χώρας, όταν το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή σε ώρα αιχμής.

Η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματά της δεν θα δημοσιευτούν για επιχειρησιακούς λόγους, πρόσθεσε η αστυνομία.

Πηγή: ertnews.gr