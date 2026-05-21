Αποφυλακίζεται μετά από 24 χρόνια ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη - Ποιοι όροι θα ισχύσουν

Αποφυλακίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια για την αρχηγία της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».
Ο Γιωτόπουλος είναι στη φυλακή 24 χρόνια από το 2002 που συνελήφθη στους Λειψούς, ενώ το επόμενο έτος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.
Το Συμβούλιο αποφάσισε για την περίπτωσή του περιοριστικούς όρους: να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζέται μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία.
