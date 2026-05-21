Λύμπια: Διασώθηκε τραυματίας από χαράδρα (φώτος)

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μεταφέρθηκε το τραυματισμένο άτομο

Σε επιχείρηση διάσωσης ατόμου από χαράδρα σε αγροτική περιοχή παρά την κοινότητα Λύμπια ανταποκρίθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 17:04, με όχημα και ομάδα διάσωσης του Πυροσβεστικού Σταθμού Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή» να κινητοποιούνται για το περιστατικό.

Όπως αναφέρεται, το τραυματισμένο άτομο είχε τις αισθήσεις του κατά τον εντοπισμό του και ανασύρθηκε με τη χρήση φορείου και ειδικής διασωστικής εξάρτυσης. Ακολούθως παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου θα τύχει περαιτέρω περίθαλψης.

