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Πανικός σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο στον αέρα, τραυματίστηκε επιβάτης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το αεροσκάφος επέστρεψε εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη – Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η θραύση του παραθύρου αποδίδεται σε βλάβη στον κινητήρα

Ένα άτομο, επιβάτης πτήσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τραύματα που υπέστη, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, περίπου μία ώρα μετά την απογείωση, στο αεροσκάφος της Ryanair σημειώθηκε θραύση σε παράθυρο στη δεξιά πλευρά του, προκαλώντας πανικό στους επιβαίνοντες. Ένας επιβάτης, που καθόταν στο παράθυρο που θρυμματίστηκε, τραυματίστηκε αλλά απέφυγε τα χειρότερα, λόγω του ότι φορούσε τη ζώνη.

Το αεροσκάφος επέστρεψε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη, όπου ο τραυματισμένος επιβάτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για προληπτικούς κυρίως λόγους.

Όπως διαπιστώθηκε μετά την προσγείωση και τον έλεγχο του αεροσκάφους, η θραύση του παραθύρου ήταν απόρροια βλάβης στον κινητήρα.
Έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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