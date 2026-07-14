Καμιά ενημέρωση από Ντουμπάι για τον Έντικ - Σε αναμονή για επιβεβαίωση ή όχι της πληροφορίας για σύλληψή του

Μυστήριο έχει αρχίσει να καλύπτει την υπόθεση με τον αρχηγό της μαφίας των ομογενών της πρώην ΕΣΣΔ, τον οποίο αποκαλούν ως «Έντικ», καθώς αν και έχουν παρέλθει τουλάχιστον πέντε ημέρες μετά την πληροφορία για σύλληψή του στο Ντουμπάι, στις ελληνικές διωκτικές αρχές ακόμη δεν έφτασε καμιά επίσημη ενημέρωση.

Την ίδια στιγμή, στο «ακουστικό» βρίσκεται και η Αστυνομία στην Κύπρο, κατ' αρχήν για να διαπιστωθεί κατά πόσο ισχύει η πληροφορία περί σύλληψης του Έντικ, και ακολούθως να διευκρινιστεί εάν θα εκδοθεί στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του Έντικ διασυνδέεται με σοβαρές εγκληματικές ενέργειες στην Κύπρο, ενώ πρόσφατα στενό συγγενικό του πρόσωπο συνελήφθη και βρίσκεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου, σε υπόθεση που εκδικάζεται από το Κακουργιοδικείο στη Λεμεσό.

Σημειώνεται ότι το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Έντικ είχε εκδοθεί κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας. Γι' αυτό, στην ελληνική Αστυνομία αναμένουν ότι εάν ισχύει η πληροφορία περί σύλληψής του, τότε αναμένουν να παραδοθεί στην Ελλάδα από τις διωκτικές αρχές στο Ντουμπάι. Αρμόδια πηγή, μιλώντας στον «Π» ανέφερε ότι από την περασμένη βδομάδα ζητήθηκε ενημέρωση από την ελληνική Αστυνομία, σε σχέση με τις πιθανές εξελίξεις με τη σύλληψη Έντικ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα.

Δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα, για τον φερόμενο ως αρχηγό της μαφίας των ομογενών της πρώην ΕΣΣΔ, δεν έχει επισημοποιηθεί εάν όντως βρίσκεται στα χέρια των αρχών στο Ντουμπάι, όντας συλληφθείς στη βάση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του. Από την κυπριακή Αστυνομία, λόγω της διασύνδεσης του Έντικ με υποθέσεις των τελευταίων ετών στην Κύπρο, είναι σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με την ελληνική Αστυνομία, αναμένοντας τις εξελίξεις.

Την είδηση για τη σύλληψη του Έντικ στο Ντουμπάι, μετέδωσε η ελληνική ιστοσελίδα documentonews.gr. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «ο Έντικ, σύμφωνα πάντα με την ΕΛΑΣ, κατηγορείται για σύσταση και συμμετοχή ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση με επιχειρησιακή δομή και συνεχή δραστηριότητα, αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα άτομα, η οποία αποσκοπεί στη διάπραξη πολλαπλών κακουργημάτων. Παράλληλα, ερευνάται για διακίνηση με επιβαρυντικές περιστάσεις, υπό τη μορφή αγοράς, πώλησης και κατοχής εμπορευμάτων που έχουν εισαχθεί ή διατεθεί προς κατανάλωση, για πλαστογραφία, καθώς και για διακίνηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με επιβαρυντικές περιστάσεις, από δράστες που ασκούν τις δραστηριότητες αυτές επαγγελματικά και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης». Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αναμένεται δικαστική μάχη αναφορικά με την απόφαση που πρέπει να ληφθεί στο Ντουμπάι για την έκδοσή του, και κατά πόσο -τελικά- θα παραδοθεί στις ελληνικές διωκτικές αρχές.