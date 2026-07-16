Το νέο Lexus ES επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

Το Lexus ES περνά σε μία εντελώς νέα εποχή, καθώς η όγδοη γενιά του πολυτελούς sedan δεν αποτελεί απλώς μία εξέλιξη του γνωστού μοντέλου, αλλά έναν πλήρη επανασχεδιασμό που προετοιμάζει το έδαφος για το μέλλον της μάρκας. Το νέο ES διατίθεται και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για ένα από τα πιο ιστορικά μοντέλα της Lexus.

Οι σχεδιαστές της ιαπωνικής εταιρείας είχαν ως βασική φιλοσοφία το "Clean Tech x Elegance", επιδιώκοντας να συνδυάσουν την προηγμένη τεχνολογία με τη διαχρονική κομψότητα που χαρακτηρίζει το ES εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδιασμού της Lexus International, Yahiko Kumai, η ομάδα δεν ακολούθησε τη συνήθη διαδικασία εξέλιξης του προηγούμενου μοντέλου, αλλά ξεκίνησε από μία ιδανική σχεδιαστική πρόταση, την οποία στη συνέχεια προσάρμοσε στις απαιτήσεις της παραγωγής.

Το νέο ES βασίζεται στην αναβαθμισμένη πλατφόρμα K της Lexus, η οποία έχει εξελιχθεί ώστε να υποστηρίζει τόσο υβριδικά όσο και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Οι σχεδιαστές αξιοποίησαν την αρχή της «χρυσής αναλογίας», πετυχαίνοντας ιδανικές αναλογίες ανάμεσα στο μήκος, το μεταξόνιο, το πλάτος και το ύψος. Το αποτέλεσμα είναι ένα sedan με ιδιαίτερα δυναμική εμφάνιση, το οποίο παράλληλα προσφέρει εσωτερικούς χώρους που προσεγγίζουν εκείνους ενός SUV.

Η εξωτερική σχεδίαση εξελίσσει τη χαρακτηριστική μάσκα spindle της Lexus σε μία νέα μορφή, η οποία ενσωματώνεται αρμονικά στο αμάξωμα. Το εμπρός μέρος διατηρεί τη χαμηλή και φαρδιά εικόνα ενός πολυτελούς sedan, ενώ τα νέα φωτιστικά σώματα με τη διπλή φωτεινή υπογραφή σε σχήμα "L" αποτελούν το νέο σχεδιαστικό χαρακτηριστικό των εξηλεκτρισμένων μοντέλων της μάρκας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αεροδυναμική. Οι ειδικά διαμορφωμένες επιφάνειες του αμαξώματος, το πλήρως επίπεδο κάτω μέρος, οι έντονοι ώμοι και η προσεκτικά σχεδιασμένη πίσω περιοχή συμβάλλουν σε καλύτερη ροή του αέρα και αυξημένη ενεργειακή απόδοση. Το πίσω μέρος ξεχωρίζει από τη συνεχή φωτεινή μπάρα LED που ενσωματώνει το λογότυπο LEXUS, ενώ παράλληλα ενισχύει την αίσθηση πλάτους και σταθερότητας.

Στο εσωτερικό, η Lexus υιοθετεί μία ακόμη πιο μινιμαλιστική φιλοσοφία, δίνοντας έμφαση στην άνεση και την εργονομία. Οι επιφάνειες είναι καθαρές και απαλλαγμένες από περιττά στοιχεία, ενώ οι νέοι διακόπτες "Hidden Switches" παραμένουν αόρατοι όταν το αυτοκίνητο είναι σβηστό και φωτίζονται μόνο όταν ενεργοποιείται το όχημα, προσφέροντας την αίσθηση φυσικών διακοπτών χωρίς να διαταράσσουν την αισθητική της καμπίνας.

Η πολυτέλεια ενισχύεται από νέα διακοσμητικά με υφή μπαμπού και φωτιζόμενες επιφάνειες που δημιουργούν μία ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα, ενώ τα επανασχεδιασμένα καθίσματα καταλαμβάνουν λιγότερο οπτικό χώρο, αυξάνοντας την αίσθηση ευρυχωρίας. Παράλληλα, η θέση οδήγησης ακολουθεί τη φιλοσοφία Tazuna της Lexus, με όλες τις βασικές λειτουργίες να βρίσκονται σε ιδανική θέση ώστε ο οδηγός να παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο.

Με τον συνδυασμό προηγμένης ηλεκτροκίνησης, κορυφαίας ποιότητας κατασκευής, εντυπωσιακής αισθητικής και τεχνολογικών καινοτομιών, το ολοκαίνουργιο Lexus ES φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια του πολυτελούς sedan και να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Στην Κύπρο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε παραγγελία του δικού τους Lexus ES, ενώ το μοντέλο θα βρίσκεται στο showroom της Lexus στη Λευκωσία στις αρχές Σεπτεμβρίου για να το γνωρίσουν από κοντά.