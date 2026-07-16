Χάρης Γεωργιάδης: «Κίνδυνος πολυδιάσπασης στον ΔΗΣΥ ενόψει του 2028» – «Ναι» σε δικό του υποψήφιο, «όχι» σε στήριξη Χριστοδουλίδη

Τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο εσωκομματικών τριβών και στον Δημοκρατικό Συναγερμό, καθώς αρχίζει να ανοίγει η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028, έκρουσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι, παρά τη θετική εικόνα που κατέγραψε το κόμμα στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, η διαδικασία επιλογής του προεδρικού υποψηφίου για τις επερχόμενες Προεδρικές εγκυμονεί κινδύνους, εάν δεν επικρατήσουν ψυχραιμία και ενότητα.

«Δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί, όμως υπάρχει ο κίνδυνος η διαδικασία να εκτροχιαστεί και να οδηγήσει σε πολυδιάσπαση, τη στιγμή που η παράταξη χρειάζεται συσπείρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός αναγνώρισε ότι κάθε στέλεχος έχει το δικαίωμα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Προεδρία της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι προσωπικές φιλοδοξίες δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν εις βάρος της συνοχής του κόμματος.

Όπως είπε, η διεκδίκηση της υποψηφιότητας οφείλει να γίνει μέσα από διαδικασίες που θα ενισχύουν την ενότητα και θα αποτρέπουν εσωτερικές αντιπαραθέσεις ή τακτικισμούς που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τον ΔΗΣΥ.

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ακόμη ότι, κατά την άποψή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να διεκδικήσει τις προεδρικές εκλογές του 2028 με δικό του υποψήφιο, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερων πολιτικών συνεργασιών στον χώρο της κεντροδεξιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας με το ΔΗΚΟ, εκτιμώντας ότι μια τέτοια προοπτική θα πρέπει να στηριχθεί σε κοινές πολιτικές θέσεις και να οικοδομηθεί σταδιακά, αρχίζοντας από την κοινοβουλευτική συνεργασία.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ο ΔΗΣΥ να στηρίξει εκ νέου μια υποψηφιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο πρώην υπουργός εμφανίστηκε αρνητικός. Υπενθύμισε ότι ο σημερινός Πρόεδρος επέλεξε το 2023 να διεκδικήσει την Προεδρία εκτός των κομματικών διαδικασιών του ΔΗΣΥ και υποστήριξε πως το κόμμα θα πρέπει αυτή τη φορά να πορευθεί με τη δική του πρόταση.