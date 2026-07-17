Αθήνα: Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - Τέσσερις τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου στο κέντρο της Αθήνας στην Ελλάδα, στην οδό Πανεπιστημίου, κοντά στον σταθμό Μετρό «Πανεπιστήμιο».

Όπως μεταδίδει το in.gr, λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Από τη σύγκρουση έχουν αναφερθεί, μέχρι στιγμής, τέσσερις τραυματίες, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η κίνηση των οχημάτων στο σημείο επηρεάστηκε μετά το περιστατικό, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται στην περιοχή.