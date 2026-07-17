Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μάρω Κοντού - Ο συγκινητικός επικήδειος του Νικήτα Κακλαμάνη

Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και απλός κόσμος, αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών, την αγαπημένη ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από την ζωή την περασμένη Τετάρτη (15/7), σε ηλικία 92 ετών. Άνθρωπος δυναμικός, δημιουργικός και αεικίνητος, με αγέρωχο και νεανικό πνεύμα, υπηρέτησε με αφοσίωση την τέχνη, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της, ασυμβίβαστους όρους.

Από το πρωί αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για να αποχαιρετήσει την αγαπημένη του «Ελένη Κοκοβίκου» από το «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» (1965), την «κυρία Ρενίτσα», όπως την αποκαλούσε ο Νίκος Σταυρίδης, στα αριστουργηματικά «Κίτρινα γάντια» (1960) του Αλέκου Σακελλάριου, την πιο κομψή «Ιταλίδα στην Κυψέλη» (1968) και τόσες άλλες ηρωίδες που ενσάρκωσε η σπουδαία ηθοποιός από τότε που έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η οικογένειά της είχε απευθύνει παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου η ηθοποιός είχε διατελέσει πρόεδρος.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα, κατακτώντας μία ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του κοινού.

Από τις πρώτες της εμφανίσεις στο θέατρο και τον κινηματογράφο μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες στην τηλεόραση, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης. Με περισσότερες από επτά δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στον δημόσιο χώρο.

«Μια γυναίκα που έζησε με πυξίδα την καρδιά της»: Ο αποχαιρετισμός του Νικήτα Κακλαμάνη

Στον επικήδειο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης, μίλησε για «ένα πλάσμα αέρινο, λυγερόκορμο, εντυπωσιακό, με έμφυτη ευγένεια. Ένα θηλυκό ανεξάρτητο, ελεύθερο και δυναμικό. Μια γυναίκα που έζησε με πυξίδα την καρδιά της και με το πείσμα να καταρρίψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα».

«Αυτό που με πονάει σήμερα, είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα από κοντά ή από το τηλέφωνο, όπως συνηθίζαμε εδώ και δεκαετίες, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα. Μια καληνύχτα στις μικρές καθημερινές στιγμές μας, καληνύχτα στις συναντήσεις και στις ατελείωτες συζητήσεις μας για το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τέχνη της πολιτικής και την πολιτική της τέχνης. Καληνύχτα στις κοινές μας διαδρομές, στα κοινά της χώρας, καληνύχτα στην ίδια πάντα νεανική συγκίνηση κάθε φορά που ανταμώναμε, καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής.

«Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη ήταν η Μάρω μας. Αεικίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητη, απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλώς δύο ψηφία της αριθμητικής και όχι η ουσία της ύπαρξης μας. Η Μάρω επένδυσε την καρδιά και το συναίσθημα στα κοινά είτε ως βουλευτής είτε ως δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος του Αθήνα 9.84 και κυρίως του Κέντρου Βρεφών “Μητέρα”. Αφιέρωσε όλο της το είναι σε όλους εμάς, με μια πορεία ακάθεκτη και δημιουργική. Μάρω μας αγαπημένη, ήταν μεγάλο προνόμιο η φιλία σου, αλλά και αφάνταστη η πίκρα της απουσίας σου. Είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το "Πες μου μια λέξη"... σ' αγαπάμε. Καλό ταξίδι» είπε συγκινημένος.

«Είμαι μια περαστική, δεν θέλω να με τιμάτε, θέλω να με αγαπάτε»

Με λόγια καρδιάς μίλησαν για την αείμνηστη Μάρω Κοντού οι συνάδελφοί της, Σπύρος Μπιμπίλας, Ανδρέας Γεωργίου, Άντζελα Γκερέκου και Νίκη Παλληκαράκη.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, εκπροσωπώντας το ΣΕΗ, το ΤΑΣΕΗ, το Σπίτι του Ηθοποιού και τον Διόνυσο (Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης Ελλήνων ηθοποιών) εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους αγαπημένους της ανθρώπους. «Η Μάρω ήταν μια μεγάλη πρωταγωνίστρια, μία σταρ, όμως ποτέ δεν ήθελε να προβληθεί ως τέτοια. Αντίθετα, τόνιζε πάντα πόσο απλός άνθρωπος ήταν και κάθε φορά που της ζητούσαμε να την τιμήσουμε στις εκδηλώσεις που κάναμε, μας έλεγε: "εγώ είμαι μια περαστική, δεν θέλω να με τιμάτε, θέλω μόνο να με αγαπάτε". Καθόλου περαστική δεν ήσουν Μάρω μου, γιατί αφήνεις πίσω σου μία σπουδαία παρακαταθήκη στους νεότερους από εμάς. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την βελούδινη φωνή σου» ανέφερε.

Η Άντζελα Γκερέκου, που πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς» και υποδυόταν την κόρη της, είπε συγκινημένη: «Παρόλο τον πόνο και την θλίψη, είμαι γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη που σε γνώρισα, ενώ σε θαύμαζα πάντα, που μπροστά και πίσω από τις κάμερες μου έμαθες τόσα πολλά, που συνδεθήκαμε με βαθιά αγάπη, που με στήριξες όπως όλους μας στις δύσκολες στιγμές. Μας έμαθες ότι ένας σπουδαίος ηθοποιός, μπορεί να είναι και πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Ήσουν μία σπουδαία γυναίκα, που μας έδωσε πολύτιμα μαθήματα ζωής. Μας έλεγες να μην κοιτάμε πίσω, πως είμαστε περαστικοί και δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα. Ήσουν ένα γενναίο πρότυπο γυναίκας καλοσύνης και γενναιοδωρίας. Θα σ' έχω πάντα στην ψυχή μου. Καλό σου ταξίδι μαμά Μαρία».

Η Νίκη Παλληκαράκη δήλωσε πως δεν ήταν «έτοιμη» γι' αυτόν τον αποχαιρετισμό. «Δεν φοβήθηκες ποτέ σου το θάνατο, όπως δεν φοβήθηκες και ποτέ τη ζωή, να τη ζήσεις όπως την ήθελες. Μας έκανες όλους περήφανους όχι μόνο για το ταλέντο σου αλλά και για την ποιότητα σου, το ήθος σου και την αξιοπρέπεια σου. Από τα πιο σπουδαία δώρα της ζωής μου ήταν η φιλία που μου χάρισες. Κράτησες πάντα ζωντανό το παιδί μέσα σου. Ήσουν ένας σπουδαίος μοναδικός άνθρωπος και σ' ευχαριστούμε για όλα» σημείωσε.

Στον δικό του αποχαιρετισμό, ο Ανδρέας Γεωργίου, σκηνοθέτης της σειράς «Η Γη της Ελιάς» ανέφερε πως η Μάρω Κοντού ήταν πάντα η ψυχή του συνεργείου. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον επαγγελματισμό σου, την ανθρωπιά σου, την όρεξη σου για δουλειά, το πόσο ακούραστη ήσουν. Θα σ' έχω πάντα στην ψυχή μου ως "το κορίτσι μου", όπως συνήθιζα να σε φωνάζω» ανέφερε.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γιώργος Βουλγαράκης, Έλενα Ακρίτα, Κώστας Σπυριούνης, Σπύρος Μπιμπίλας, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Ανδρέας Γεωργίου, Σωτήρης Τζεβελέκος, Κοραλία Καράντη, Ορέστης Ανδρεαδάκης, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Εβελίνα Παπούλια, Χάρης Ρώμας, Νάντια Μπουλέ κά.

Στεφάνια απέστειλαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο όμιλος ANTENNA, το MEGA, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Διόνυσος- Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης Ελλήνων ηθοποιών, ο οργανισμός Καρανιάννης Καρατζόπουλος, το Κέντρο «Η Μητέρα», η οικογένεια Τάγαρη κά. Ακολούθησε η ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ