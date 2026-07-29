Θρίλερ στην Κυψέλη: Σε Βρετανίδα ανήκει η σορός στη βαλίτσα – Έφτασε στην Αθήνα μέσω Κύπρου

Σε 38χρονη Βρετανίδα υπήκοο ανήκει η σορός που είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN Greece.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει αεροπορικώς στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε έπειτα από συνεργασία των ελληνικών Αρχών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ. Στη διαδικασία συνέβαλε και η Interpol, μέσω της οποίας είχαν ενημερωθεί αστυνομικές υπηρεσίες του εξωτερικού.

Μετά την ταυτοποίηση, οι έρευνες επικεντρώνονται στη χαρτογράφηση των κινήσεων της 38χρονης από τη στιγμή που έφθασε στην Ελλάδα, καθώς και στην εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της και η σορός της τοποθετήθηκε στη βαλίτσα.

Ο εντοπισμός της σορού

Η μακάβρια υπόθεση αποκαλύφθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης.

Όπως ανέφερε το CNN Greece, ένας άστεγος που αναζητούσε καταφύγιο στο κτήριο αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία. Ακολουθώντας τη μυρωδιά, εντόπισε μία βαλίτσα από την οποία προεξείχε ανθρώπινο πόδι και ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής. Στο εσωτερικό της βαλίτσας βρέθηκε ολόκληρη η σορός μίας μικρόσωμης γυναίκας, «διπλωμένη» και τυλιγμένη σε σακούλα. Η γυναίκα ήταν ντυμένη με σορτσάκι και μπλούζα.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά τόσο την αναγνώρισή της όσο και τον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας θανάτου.

Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου

Από τη νεκροψία-νεκροτομή δεν εντοπίστηκαν τραύματα από πυροβολισμό ή μαχαίρι, ούτε άλλες εμφανείς κακώσεις που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τον θάνατο.

Η αιτία θανάτου χαρακτηρίστηκε «απροσδιόριστη», καθώς η προχωρημένη αποσύνθεση δεν επέτρεψε στους ιατροδικαστές να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα για τον μηχανισμό που τον προκάλεσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το CNN Greece, οι Αρχές δεν είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο στραγγαλισμού, αιφνίδιου θανάτου ή άλλου περιστατικού, μετά το οποίο τρίτο πρόσωπο τοποθέτησε τη σορό στη βαλίτσα.

Οι πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν τον θάνατο περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από την ανεύρεση της σορού. Η γυναίκα εκτιμήθηκε αρχικά ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 30 και 35 ετών, είχε ύψος περίπου 1,61 μέτρο και φορούσε παπούτσι μεγέθους 36. Διαπιστώθηκε επίσης ότι πιθανότατα είχε καταναλώσει τροφή περίπου μία ώρα πριν από τον θάνατό της.

Οι εκτιμήσεις αυτές θεωρούνταν ενδεικτικές και μπορούσαν να παρουσιάζουν αποκλίσεις λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόταν η σορός.

Είχε εξεταστεί σύνδεση με άλλη εξαφάνιση

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στο μικροσκόπιο των Αρχών είχαν τεθεί υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών, μεταξύ των οποίων και εκείνη της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου.

Ο σύζυγός της είχε δώσει δείγμα γενετικού υλικού, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ταυτοποίησης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις DNA, ωστόσο, απέκλεισαν ότι η σορός ανήκε στην αγνοούμενη γυναίκα.

Τελικά, η διεθνής ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες οδήγησαν στην ταυτοποίηση της 38χρονης Βρετανίδας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις ελληνικές Αρχές να αναζητούν στοιχεία από το ταξίδι, τις επαφές και τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας, ώστε να διαπιστωθεί πώς κατέληξε στο εγκαταλελειμμένο κτήριο της Κυψέλης και ποιος μετέφερε τη σορό της εκεί.