Διακοπές στην Ελλάδα με αυτοκίνητο; Τι ισχύει για τους Κύπριους οδηγούς σε περίπτωση παράβασης

Δεν είναι λίγοι οι Κύπριοι που επιλέγουν κάθε χρόνο την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με αρκετούς να νοικιάζουν αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους. Τι γίνεται όμως αν ένας Κύπριος οδηγός υποπέσει σε τροχαία παράβαση και οι ελληνικές Αρχές του αφαιρέσουν το δίπλωμα;

Όπως διευκρίνισε στο politis.com.cy η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, όταν επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης άδειας οδήγησης, το δίπλωμα παραμένει στις ελληνικές Αρχές για όσο διάστημα προβλέπει η νομοθεσία, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Αν ο οδηγός έχει ήδη επιστρέψει στην Κύπρο πριν λήξει η περίοδος αφαίρεσης, η άδεια οδήγησης αποστέλλεται μέσω διπλωματικού σάκου. Στη συνέχεια παραδίδεται στην Αστυνομία Κύπρου και ακολούθως στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), από όπου μπορεί να την παραλάβει ο κάτοχός της.

Σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο εφαρμόζεται στην Ελλάδα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ο οποίος αυστηροποιεί σημαντικά τις ποινές για μια σειρά τροχαίων παραβάσεων. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να περιοριστούν τα τροχαία δυστυχήματα και να μειωθούν τα θύματα στους δρόμους.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την υποτροπή. Όσο περισσότερες φορές επαναλαμβάνεται η ίδια παράβαση, τόσο αυστηρότερες γίνονται οι κυρώσεις. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η φιλοσοφία του νέου ΚΟΚ είναι ότι «μετά τη δεύτερη φορά δεν συγχωρείται», καθώς ο οδηγός θεωρείται πλέον επικίνδυνος.

Οι παραβάσεις που κοστίζουν ακριβά

Στο στόχαστρο του νέου ΚΟΚ βρίσκεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Η πρώτη παράβαση επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τις 2.000 ευρώ, ενώ αν προκληθεί τροχαίο ατύχημα προβλέπονται ακόμη βαρύτερες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Αυστηρές είναι και οι ποινές για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ανάλογα με την ποσότητα αλκοόλ και το αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη παράβαση, τα πρόστιμα φτάνουν μέχρι και τις 4.000 ευρώ, ενώ η αφαίρεση της άδειας οδήγησης μπορεί να διαρκέσει έως και δέκα χρόνια. Σε σοβαρά ή θανατηφόρα τροχαία προβλέπονται επιπλέον ποινικές ευθύνες.

Αυξημένες κυρώσεις προβλέπονται επίσης για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους. Στην πρώτη παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 30 ημέρες, ενώ ευθύνη φέρουν τόσο ο οδηγός όσο και ο συνεπιβάτης.

Βαριά πρόστιμα προβλέπονται ακόμη για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, παραβίαση πινακίδας STOP και ερυθρού σηματοδότη. Στις παράνομες κόντρες οι ποινές γίνονται ακόμη αυστηρότερες, καθώς μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 8.000 ευρώ, με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για την παράνομη στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει στις 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Τα βασικότερα πρόστιμα

Ενδεικτικά, οι κυριότερες κυρώσεις που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ είναι οι εξής:

Χρήση κινητού τηλεφώνου: πρόστιμο από 350 έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας από 30 ημέρες έως έναν χρόνο. Αν προκληθεί ατύχημα, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

πρόστιμο από 350 έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας από 30 ημέρες έως έναν χρόνο. Αν προκληθεί ατύχημα, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά. Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: πρόστιμο από 700 έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας από δύο μήνες έως έναν χρόνο.

πρόστιμο από 700 έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας από δύο μήνες έως έναν χρόνο. Παραβίαση πινακίδας STOP : πρόστιμο από 350 έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας από έναν μήνα έως έναν χρόνο.

πρόστιμο από 350 έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας από έναν μήνα έως έναν χρόνο. Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας: πρόστιμο από 700 έως 2.000 ευρώ, με αφαίρεση άδειας έως έναν χρόνο. Παράλληλα, καθιερώνεται όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα στις περισσότερες κατοικημένες περιοχές.

πρόστιμο από 700 έως 2.000 ευρώ, με αφαίρεση άδειας έως έναν χρόνο. Παράλληλα, καθιερώνεται όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα στις περισσότερες κατοικημένες περιοχές. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: πρόστιμο από 350 έως 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας από έναν μήνα έως δέκα χρόνια, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

πρόστιμο από 350 έως 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας από έναν μήνα έως δέκα χρόνια, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδες: πρόστιμο 150 ευρώ.

πρόστιμο 150 ευρώ. Μη χρήση κράνους: πρόστιμο από 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες στην πρώτη παράβαση, μέχρι 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για έναν χρόνο στην τρίτη υποτροπή.

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ακόμη την εκτεταμένη χρήση ψηφιακών καμερών, κυρίως στην Αττική, ώστε οι παραβάσεις να καταγράφονται αυτόματα και τα πρόστιμα να αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Κύπριοι οδηγοί

Για τους Κύπριους που ταξιδεύουν και οδηγούν στην Ελλάδα δεν ισχύει κάποιο διαφορετικό καθεστώς. Υπόκεινται στις ίδιες ακριβώς διατάξεις με τους Έλληνες οδηγούς και, σε περίπτωση που τους αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, αυτή παραμένει στις ελληνικές Αρχές για όσο διάστημα προβλέπει ο νόμος.

Αν ο οδηγός έχει ήδη επιστρέψει στην Κύπρο πριν λήξει η περίοδος αφαίρεσης, ακολουθείται η διαδικασία διαβίβασης της άδειας μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας, της Αστυνομίας Κύπρου και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, μέχρι να επιστραφεί στον νόμιμο κάτοχό της.