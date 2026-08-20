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Σκληρή απάντηση Αθήνας στην Άγκυρα: «Η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση»
| Ελλάδα

Σκληρή απάντηση Αθήνας στην Άγκυρα: «Η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το ελληνικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει «αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους» τους τουρκικούς ισχυρισμούς για το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ

Σκληρή απάντηση στην Άγκυρα για τις αναφορές της σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έδωσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας τους τουρκικούς ισχυρισμούς «αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπτέους».

Σε ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ σημειώνει ότι η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, περιλαμβάνει σειρά ισχυρισμών που η Αθήνα απορρίπτει.

«Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα», αναφέρει.

«Η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση»

Το ελληνικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι «το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο».

Όπως αναφέρει, «η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση».

«Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση», προσθέτει.

Τι είχε υποστηρίξει η Άγκυρα

Υπενθυμίζεται ότι ο Οντζού Κετσελί είχε υποστηρίξει πως το νέο ελληνικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν επηρεάζει, κατά την τουρκική θέση, τις εκκρεμότητες που η Άγκυρα θεωρεί ότι υπάρχουν στο Αιγαίο και δεν δημιουργεί νομικές συνέπειες για την Τουρκία.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ είχε επαναλάβει επίσης τις τουρκικές θέσεις περί «γεωγραφικών σχηματισμών» των οποίων, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών, ενώ είχε κάνει λόγο για ανάγκη αποφυγής μονομερών ενεργειών και συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Η Αθήνα επαναλαμβάνει, παράλληλα, ότι τάσσεται σταθερά υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία.

Την ίδια ώρα, δηλώνει προσηλωμένη στη διευθέτηση «της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς», δηλαδή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

 

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