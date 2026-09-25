Έκρηξη στην Πλάκα: Έξι αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτιρίου, βρέθηκε η τσάντα τουρίστριας στα συντρίμμια (βίντεο + φώτος)

Γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική Πυροσβεστική.

Επίσης, αναζητούνται πέντε άτομα που, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στον δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο, διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τρία άτομα, τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί. Ωστόσο νεότερες πληροφορίες αναφέρονται και σε έκτο αγνοούμενο πρόσωπο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, θερμικών καμερών και μηχανημάτων έργου. Τα συνεργεία απομακρύνουν προσεκτικά τα συντρίμμια, αναζητώντας ίχνη ανθρώπινης παρουσίας.

Αυτή την ώρα ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος στα συντρίμμια στην Πλάκα pic.twitter.com/evRejMVVPU — lawandorder.gr (@lawandordergr) September 25, 2026

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια ώστε το τριώροφο κτίριο υπέστη τεράστιες καταστροφές, ενώ συντρίμμια και θραύσματα εκτοξεύτηκαν στον δρόμο.

Ζημιές έχουν καταγραφεί και σε γειτονικά ακίνητα και καταστήματα Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, με βασική προτεραιότητα τον εντοπισμό των πέντε ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Χάρης Δούκας: Είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μετέβη στο σημείο, δήλωσε: «Υπάρχουν αγνοούμενοι, είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ανέφερε: «υπάρχει μεγάλος φόβος, υπάρχουν αρμόδια υψηλότατα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία θα σας απαντήσουν, υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, για αυτό και αυτή τη στιγμή είναι μέσα σκυλιά και διερευνούν».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Κρίσιμες στιγμές, θέλει πολύ καλό συντονισμό, είμαστε εδώ και συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις», κάνοντας λόγο για «μεγάλης δύναμης» έκρηξη και «ακραία καταστροφή».

Οι υπηρεσίες του Δήμου επιχειρούν παράλληλα με drones, ενώ θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν υποστεί ζημιές στη φέρουσα ικανότητά τους.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, ο κ. Δούκας ανέφερε: «Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος».

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου υπήρχαν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Ο ιδιοκτήτης του ισογείου, Ματθαίος Αρταβάνης, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την καταστροφή από τις ειδήσεις.

«Αμέσως κάλεσα την διπλανή κυρία να πάρω πληροφορίες. Είδα στις φωτογραφίες ότι ήταν το δικό μου κτήριο. Ανησύχησα για το φιλικό ζευγάρι, τους καλούσα στο τηλέφωνο στις 8 το πρωί και δεν απαντούσαν, το μεν σταθερό έλεγε λόγω τεχνικής βλάβης το δε κινητό ότι είναι απενεργοποιημένο», δήλωσε.

«Η κατάσταση είναι απογοητευτική, δεν έχω επικοινωνήσει με το ζευγάρι, δεν έχει μείνει πλάκα, από φωτογραφίες που είδα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο ηλικιωμένος άνδρας αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα.

Από την έκρηξη απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Ο Ανδρέας Μαρτζάκης, εκ των συνιδιοκτητών του καταλύματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο, δήλωσε: «Είχαμε δηλώσει τρία άτομα, με όνομα Φρέντερικ. Βγήκαν; Δεν βγήκαν; Δεν έχουμε εικόνα μετά την έκρηξη. Εγώ βρέθηκα από την πρώτη στιγμή εκεί. Airbnb είναι αυτό που έπεσε».

Πρόσθεσε: «Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Εμείς είχαμε τρία άτομα στον πρώτο όροφο. Και στον δεύτερο όροφο ήταν άλλοι δύο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Η Πυροσβεστική δεν μας έχει ενημερώσει αν έχει ευρήματα μέσα».

Αναφερόμενος στα πιθανά αίτια, είπε ακόμη ότι «εμείς δεν έχουμε ούτε φυσικό αέριο, ούτε φιάλες προπανίου και μπουκάλες υγραερίου, τίποτα».

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα συντρίμμια των δύο ορόφων, ενώ στο σημείο βρίσκεται και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ και protothema.gr