Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εξέταση το «Αθηενίτικο Ψωμί» και το «Αθηενίτικο Λουκούμι»

Το Τμήμα Γεωργίας προώθησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για εξέταση, δύο αιτήσεις καταχώρισης ως Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων για το «Αθηαινίτικο Ψωμί» και το «Αθηαινίτικο Λουκούμι».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι αιτήσεις εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο και εγκρίθηκαν από τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας.

Η σχετική γνωστοποίηση δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μαζί με τις προδιαγραφές των δύο προϊόντων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, πρόκειται για δύο προϊόντα της κυπριακής γαστρονομίας «εξαιρετικής ποιότητας, και τα οποία χαίρουν μεγάλης φήμης».

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Υπουργείο να αναμένει ότι θα τύχουν ευνοϊκής απόφασης εντός του 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ