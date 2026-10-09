Σε μία σύλληψη προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων της Μότορ Όιλ στους Αγίους Θεοδώρους, όπου έχασε την ζωή του ένας 44χρονος ενώ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένας 50χρονος.
Ελλάδα: Νεκρός 44χρονος σε δυστύχημα στη Motor Oil - Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου
Ο 44χρονος εργαζόμενος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ένας ακόμη εργαζόμενος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου.
Οι δύο άντρες ήταν εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου την ώρα του δυστυχήματος.
Οι δύο άντρες διακομίσθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο 44χρονος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του ενώ ο 50χρονος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
Λίγο μετά το συμβάν προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, ωστόσο μετά τον θάνατο του 44χρονου εργαζόμενου, συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα.
(ΚΥΠΕ
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