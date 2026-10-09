Ελλάδα: Νεκρός 44χρονος σε δυστύχημα στη Motor Oil - Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου

Οι δύο άντρες ήταν εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου την ώρα του δυστυχήματος.

Οι δύο άντρες διακομίσθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο 44χρονος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του ενώ ο 50χρονος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Λίγο μετά το συμβάν προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, ωστόσο μετά τον θάνατο του 44χρονου εργαζόμενου, συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα.

(ΚΥΠΕ