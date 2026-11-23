Την παρουσία πρακτόρων του FBI στην Ελλάδα αποκάλυψε το ελληνικό ειδησεογραφικό μέσο Dnews, σε ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη στις 19 Νοεμβρίου, ενώ σχετικές πληροφορίες μετέδωσε και ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA στις 22 Νοεμβρίου. Ωστόσο, το FBI δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως την παρουσία των πρακτόρων ή το ακριβές αντικείμενο της φερόμενης έρευνας.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται οι επαφές της Γκίλφοϊλ με ισχυρούς επιχειρηματικούς παράγοντες στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες ότι αξιοποίησε την πολιτική της επιρροή για την προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Η επιστολή του Ρόμπερτ Γκαρσία

Η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση στις 18 Νοεμβρίου, όταν ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, απέστειλε τρισέλιδη επιστολή στην Γκίλφοϊλ, ζητώντας της να διατηρήσει όλα τα έγγραφα, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και τις επικοινωνίες που σχετίζονται με τις καταγγελίες.

Η επιστολή επικαλείται αποκαλύψεις της αμερικανικής εφημερίδας The Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από δωρητή των Ρεπουμπλικανών, προσφέροντας ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο συγκεκριμένος δωρητής, Έρικ Ντίτερς, είχε ζητήσει τη βοήθειά της για φορολογικές και νομικές υποθέσεις, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο πρόσθετων πληρωμών που θα μπορούσαν να φτάσουν το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Οι σχέσεις με Έλληνες επιχειρηματίες

Στην επιστολή Γκαρσία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε δύο εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να κάλυπταν ταξιδιωτικές δαπάνες της πρώην πρέσβειρας.

Η απομάκρυνση από την πρεσβεία και η απάντησή της

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποχώρησε από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2026, έπειτα από αίτημα του Λευκού Οίκου, καθώς είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα για τις δραστηριότητές της.

Η ίδια έχει απορρίψει τις κατηγορίες. Μέσω των δικηγόρων της υποστήριξε ότι τα χρήματα που διεκδικούσε από τον Ντίτερς αφορούσαν αμοιβές για προηγούμενες επαγγελματικές υπηρεσίες, ενώ αμφισβήτησε και τους ισχυρισμούς περί αντικανονικών ταξιδιωτικών διευκολύνσεων.

Παρά την αποχώρησή της από τη διπλωματική θέση, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να συνεχίσουν την κοινοβουλευτική διερεύνηση της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες δεν έχουν αποδειχθεί και δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως από το FBI εάν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σε βάρος της.

Πηγές: Dnews / The Wall Street Journal / CBS News