Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ελληνικός τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, η επιχείρηση διεξάγεται κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ έχουν συλληφθεί και οι δύο ιδιοκτήτες της εταιρείας TEXAN, ο πρόεδρος Απόστολος Μούργος και ο διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Μούργος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς στο στόχαστρο των ελληνικών Αρχών βρίσκονται και άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ Έλενας Γαλάρη, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκίνησε το 2023 και αφορά υπερτιμολογήσεις, πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων και ενδεχόμενη απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έφοδοι και κατ’ οίκον έρευνες

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και περιλαμβάνει εφόδους, κατ’ οίκον έρευνες και συλλήψεις, σε εκτέλεση ενταλμάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, αναμένονται και άλλες συλλήψεις, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν από κοινού ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κατασκευή και προμήθεια περίπου 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης στην Ελλάδα, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης υπερβαίνει τα 80 εκατ. ευρώ.

Στο μικροσκόπιο οι υπερτιμολογήσεις

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ Γιάννη Σουλιώτη, η έρευνα αφορά ενδεχόμενη κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς τα συγκεκριμένα πολυκέντρα ανακύκλωσης φέρεται να αγοράστηκαν σε τιμή πενταπλάσια της αντίστοιχης τιμής στην αγορά.

Ελέγχους είχαν διενεργήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελλάδας και άλλοι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι είχαν επισημάνει στα πορίσματά τους ότι το κόστος αγοράς κάθε πολυκέντρου ανερχόταν στις 300.000 ευρώ, ενώ από έρευνα αγοράς είχε προκύψει ότι αντίστοιχα μηχανήματα διατίθενται στο εμπόριο ακόμη και έναντι 60.000 ευρώ.

Οι έρευνες στις εγκαταστάσεις της TEXAN

Το περασμένο καλοκαίρι, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας είχε πραγματοποιήσει εφόδους στις τρεις εγκαταστάσεις της TEXAN, στη Δάφνη, στην Παλλήνη και στον Ασπρόπυργο Αττικής, καθώς και στις εγκαταστάσεις εταιρειών επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών είχαν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, ψηφιακά πειστήρια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μία από τις πτυχές της υπόθεσης αφορά ζητήματα ενδεχόμενης αθέμιτης επιρροής, ενώ οι σημερινές συλλήψεις αποτελούν συνέχεια των ερευνών που είχαν πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr