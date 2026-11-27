Ο αγαπημένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Μόλις την περασμένη Τετάρτη είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, καθώς η οικογένειά του αποφάσισε να σεβαστεί την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του.

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Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα έπειτα από πτώση στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί διασωλήνωση και νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως είχε αναφέρει ο θεράπων ιατρός του, πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, ο ηθοποιός δεν είχε παρουσιάσει νευρολογική βελτίωση.

Μια ζωή αφιερωμένη στην υποκριτική

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1930 στην Κυψέλη της Αθήνας. Αποφοίτησε το 1954 από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, έχοντας ως δασκάλους σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Ροντήρης και ο Αιμίλιος Βεάκης. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο Εθνικό Θέατρο, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση στο Ηρώδειο, ως μέλος του χορού στην «Ορέστεια» του Αισχύλου. Κατά την τριετή παρουσία του στο Εθνικό Θέατρο ερμήνευσε σημαντικούς ρόλους σε έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, όπως ο «Φάουστ» του Γκαίτε, η «Άμαξα» του Μεριμέ και ο «Βασιλιάς Ληρ» του Σαίξπηρ.

Το 1957 συνέχισε τη σταδιοδρομία του στο ελεύθερο θέατρο, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος σημαντικών θεατρικών σχημάτων, ανάμεσά τους το Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη, το Προσκήνιο του Αλέξη Σολομού, το Δημοτικό Θέατρο Θράκης και το Δημοτικό Θέατρο Κηφισιάς.

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Μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη

Στη μακρόχρονη σταδιοδρομία του συμμετείχε σε 95 θεατρικά έργα του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου και σε 38 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους. Εξίσου σημαντική υπήρξε η παρουσία του στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Το 2025, στο πλαίσιο του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τιμήθηκε για την προσφορά του στον πολιτισμό, σε αναγνώριση μιας καλλιτεχνικής διαδρομής που ξεπέρασε τις επτά δεκαετίες.

Με τον θάνατό του, το ελληνικό θέατρο και ο κινηματογράφος αποχαιρετούν έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας ολόκληρης εποχής.