Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα συναντηθεί το μεσημέρι του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 14:30, ώρα Ελλάδας, έπειτα από αίτημα του Τούρκου προέδρου.
Ο Έλληνας Πρόεδρος θα συναντηθεί αύριο με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, μετά από αίτημα του Τούρκου Προέδρου
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερντογάν ζήτησε συνάντηση με τον Έλληνα Πρόεδρο όταν ενημερώθηκε για τον σκοπό της επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη.
Ο κ. Τασούλας θα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, προκειμένου να παραστεί στον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που είναι αφιερωμένη στον ιδρυτή και προστάτη του, Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν ελλαδίτικα μέσα, ο Ερντογάν ζήτησε συνάντηση με τον Έλληνα Πρόεδρο όταν ενημερώθηκε για τον σκοπό της επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη.
Τον κ. Τασούλα θα συνοδεύει η υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο Μέγαρο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης», ενώ θα έχει και επαφές με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.
Το ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε
Το ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε, που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, στις ακτές του Βοσπόρου, υπήρξε κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1856 έως το 1922, με εξαίρεση την περίοδο 1889-1909, όταν χρησιμοποιούνταν το ανάκτορο Γιλντίζ. Από το 1960 λειτουργεί ως μουσείο.
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