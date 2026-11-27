Για την πορεία της ηθοποιού είχε μιλήσει στις 5 Νοεμβρίου ο φίλος και συνάδελφός της, Πάντης Κούσης, αναφέροντας τότε στο «Πρωινό» πως επρόκειτο να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, με τα έξοδα της νοσηλείας της να αναλαμβάνει, σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Η Μάγδα Τσαγγάνη είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον δεξιό μηρό, μετά από μία πτώση που είχε τον Απρίλιο στην Αίγινα, ωστόσο στη συνέχεια παρουσίασε επιπλοκές και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην εντατική, παραμένοντας σε κώμα για σχεόν τέσσερις μήνες. Όπως είχε δηλώσει ο Πάντης Κούσης, είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και μπορούσε να επικοινωνήσει, αν και η πλήρης αποκατάστασή της απαιτούσε χρόνο.

Η Μάγδα Τσαγγάνη γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα και υπήρξε Ελληνίδα κωμική ηθοποιός, με παρουσία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με την πρώτη της εμφάνιση να καταγράφεται στην ταινία «Ένας κλέφτης με φιλότιμο». Στη συνέχεια ακολούθησαν συνεργασίες σε θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «Βέγγος ο υπέροχος», «Μονά ζυγά δικά σας» και «Καθένας με την τρέλλα του». Τη δεκαετία του 1970 έκανε τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα, συμμετέχοντας στις σειρές «Ανθρώπινες ιστορίες» και «Μια Αθηναία στην Αθήνα».

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συνέχισε την παρουσία της στην τηλεόραση, παίρνοντας μέρος στην κωμική σειρά «Οι κουτσομπόλες» το 1991, ενώ πραγματοποίησε εμφανίσεις στις σειρές «Μάλιστα κύριε» και «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης». Την περίοδο 1992-1994 είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμωδία «Ο χήρος η χήρα και τα χειρότερα» του ANT1, ενώ τη σεζόν 1995-1996 συμμετείχε στη σειρά «Έλλη και Άννα».

Κατά τη δεκαετία 2000-2010 συνεργάστηκε με αρκετές επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές, κυρίως του Mega. Ένας από τους ρόλους που την έκαναν ευρύτερα γνωστή ήταν εκείνος της Ευανθίας Λαζάρου στην κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σαββατογεννημένες», τη σεζόν 2003-2004. Το 2004-2005, πρωταγωνίστησε στις σειρές «Εραστής Δυτικών Προαστίων» και «Όλα του γάμου δις κολα».

Το 2005 εμφανίστηκε σε μία από τις ιστορίες της σειράς «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», ενώ το 2006 έκανε guest εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς «Στο Παρά Πέντε». Από το 2006 έως το 2008 είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στo καθημερινο σίριαλ «Μαρία η άσχημη» του Mega. Η τηλεοπτική της πορεία εκείνης της περιόδου συνεχίστηκε από το 2008 έως το 2010, με τη συμμετοχή της στην αστυνομική κωμωδία «L.A.P.D.».

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ