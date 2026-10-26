Σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης που αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες μέρες προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Σφίγγει ο κλοιός για τους Pizza Fan και «Φούρνοι Χωριάτικο» - Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία
Ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος διέταξε τη δέσμευση λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, εξαιρώντας τους λογαριασμούς μισθοδοσίας για την προστασία των εργαζομένων.
Αναλυτικότερα, η εντολή δέσμευσης του κ. Βουρλιώτη καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan και στην υπόθεση των αρτοποιείων «Φούρνοι Χωριάτικο».
Παράλληλα, ο κ. Βουρλιώτης από την εντολή δέσμευσης εξαιρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων τόσο στην εταιρεία Pizza Fan όσο και των αρτοποιείων «Φούρνοι Χωριάτικο».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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