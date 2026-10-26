Σφίγγει ο κλοιός για τους Pizza Fan και «Φούρνοι Χωριάτικο» - Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία

Αναλυτικότερα, η εντολή δέσμευσης του κ. Βουρλιώτη καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan και στην υπόθεση των αρτοποιείων «Φούρνοι Χωριάτικο».

Παράλληλα, ο κ. Βουρλιώτης από την εντολή δέσμευσης εξαιρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων τόσο στην εταιρεία Pizza Fan όσο και των αρτοποιείων «Φούρνοι Χωριάτικο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ