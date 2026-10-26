Αμερικανικές κυρώσεις σε δικηγορικό γραφείο με έδρα την Ελλάδα για διασυνδέσεις με το Ιράν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεταξύ των προσώπων και εταιρειών που τίθενται υπό καθεστώς κυρώσεων περιλαμβάνεται το δικηγορικό γραφείο Karnakis and Karnakis, το οποίο, όπως υποστηρίζουν οι αμερικανικές αρχές, συνέβαλε επί σειρά ετών στη δημιουργία εταιρικών σχημάτων που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και χάλυβα, παρακάμπτοντας τους διεθνείς περιορισμούς.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι το συγκεκριμένο γραφείο είχε αναλάβει την εγγραφή ναυτιλιακών εταιρειών που κατείχαν πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» του Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. και Elias Shipping and Trading Group S.A., στις οποίες είχαν ήδη επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνεργασία του γραφείου με εταιρείες που συνδέονται με τον Ιρανό επιχειρηματία Σεγέντ Ασαντολάχ Εμαμτζομέχ, ο οποίος δραστηριοποιείται στη μεταφορά υγραερίου και αργού πετρελαίου από το Ιράν. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το δικηγορικό γραφείο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του εταιρικού δικτύου μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες μεταφορές.

Οι κυρώσεις επεκτείνονται επίσης στους ιδιοκτήτες του γραφείου, Σοφιανό Καρνάκη Κοσμά και Κωνσταντίνο Καρνάκη Κοσμά, οι οποίοι διαθέτουν διπλή υπηκοότητα Παναμά και Ελλάδας, καθώς και σε τρεις συνεργάτες του.

Παράλληλα, στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών βρίσκεται η ναυτιλιακή εταιρεία Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., με δραστηριότητα στην Ελλάδα και τον Παναμά, η οποία διαχειρίζεται πλοία που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετέφεραν προϊόντα ιρανικής προέλευσης κατά το προηγούμενο έτος.

Συνολικά, επτά φορτηγά πλοία που συνδέονται με την εταιρεία χαρακτηρίζονται ως δεσμευμένη περιουσία, μεταξύ των οποίων τα ANEMOS, GLORIS, PRIDE, DESTINY, FLAMINGO 1, HARMONY και PRINCE.

Οι νέες κυρώσεις αφορούν επίσης την εταιρεία Amigoz Singapore PTE. Ltd., με έδρα τη Σιγκαπούρη, και τη Whales Shipping Line LLC, με έδρα το Ντουμπάι, οι οποίες κατηγορούνται από τις ΗΠΑ ότι παρείχαν υπηρεσίες διευκόλυνσης της μεταφοράς ιρανικών φορτίων.

Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι οι κυρώσεις δεν θα περιοριστούν σε όσους πραγματοποιούν παράνομες μεταφορές πετρελαίου, αλλά θα επεκτείνονται και σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που διευκολύνουν τις σχετικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση «Operation Economic Outcast», που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2026, αποσκοπεί, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στον περιορισμό των οικονομικών πόρων που αποκτά το Ιράν μέσω των εξαγωγών πετρελαίου και άλλων προϊόντων.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε, παράλληλα, ότι η Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (FinCEN) συνεργάζεται με ευρωπαϊκές αρχές, μεταξύ άλλων στην Ελλάδα, για τη διερεύνηση πιθανών διασυνδέσεων ελληνικής τράπεζας με το Ιράν και συνδεδεμένα με αυτό δίκτυα. Στην ανακοίνωση δεν κατονομάζεται η τράπεζα.

Βάσει των κυρώσεων, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων και εταιρειών που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή υπό τον έλεγχο Αμερικανών προσώπων, ενώ απαγορεύονται, κατά κανόνα, οι συναλλαγές μαζί τους. Το υπουργείο προειδοποιεί επίσης για το ενδεχόμενο επιβολής δευτερογενών κυρώσεων σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν σημαντικές συναλλαγές με πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.