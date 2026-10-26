Ελλάδα: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν Λιόλιος και Μαυραγάνης μετά τις καταγγελίες για στημένα παιγνίδια στο μπάσκετ

Η απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους και τη διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, σε μια διαδικασία που διήρκεσε συνολικά περίπου 12 ώρες. Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις, ωστόσο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Για περίπου τρεισήμισι ώρες απολογήθηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος, επιχειρώντας να αντικρούσει το κατηγορητήριο που αφορά, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Πρόεδρος της ΕΟΚ δήλωσε αθώος και αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε έναν «πόλεμο» με στόχο την απομάκρυνσή του από την ηγεσία της ομοσπονδίας. Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, επικαλέστηκε οικονομικούς και φορολογικούς ελέγχους στους οποίους, όπως υποστήριξε, δεν εντοπίστηκαν επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος του.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε έλεγχο που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πραγματοποιήθηκε το 2025 και αφορούσε τη δραστηριότητά του κατά τα έτη 2019 και 2020. Όπως φέρεται να υποστήριξε, εξετάστηκαν οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με τον Προμηθέα Πατρών, την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης, αλλά και την ΕΟΚ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στους ελέγχους περιλαμβάνονταν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και θυρίδες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι από τις συγκεκριμένες διαδικασίες δεν προέκυψε κάτι επιλήψιμο.

Πολύ συντομότερη ήταν η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη, η οποία διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Ο στενός συνεργάτης του πρώην Προέδρου της ΕΟΚ αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες που του αποδίδονται, παρά τις μαρτυρικές καταθέσεις που, σύμφωνα με πληροφορίες της υπόθεσης, τον εμφανίζουν να έχει ενεργό ρόλο σε ενέργειες που φέρονται να σχετίζονται με τη χειραγώγηση αγώνων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι μάρτυρες υποστήριξαν ότι ο Μαυραγάνης λειτουργούσε ουσιαστικά εκ μέρους του Βαγγέλη Λιόλιου, μεταφέροντας αιτήματα για επηρεασμό της εξέλιξης αγώνων. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που εξετάζεται από τις δικαστικές Αρχές και δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη ενοχής.

Το επόμενο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας είναι προγραμματισμένο για το πρωί της Δευτέρας, όταν αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή τρία ακόμη πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Πρόκειται για την εν ενεργεία διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, τον αρχιδιαιτητή Ηλία Κορομηλά και τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι τρεις αναμένεται να αρνηθούν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ