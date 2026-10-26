Πώς η Κρήτη επιστρατεύει την τεχνολογία απέναντι στη λειψυδρία - Το ευρωπαϊκό έργο TRANSCEND

Το έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon Europe, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2026. Συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα στην Ισπανία και συγκεντρώνει περισσότερους από 50 ερευνητές και επαγγελματίες από 15 πανεπιστήμια και οργανισμούς.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ενός προβλήματος που επηρεάζει ολοένα περισσότερο τις μεσογειακές περιοχές, δημιουργώντας πιέσεις στην αγροτική παραγωγή, στα διαθέσιμα αποθέματα νερού και στην τοπική οικονομία.

Η Κρήτη αποτελεί μία από τις επτά πιλοτικές περιοχές του προγράμματος, με επίκεντρο τη λεκάνη απορροής του Τυμπακίου. Εκεί εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης του νερού, όπως λύσεις βασισμένες στη φύση, έργα υδατικών υποδομών και μέτρα οικονομικής προστασίας των αγροτών από την ξηρασία.

Μέσα από το έργο TRANSCEND επιδιώκεται η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων που θα υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του νερού, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις ανάγκες διαφορετικών χρηστών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αξιοποιούνται επίσης δορυφορικά δεδομένα και τεχνολογίες μηχανικής μάθησης για την παρακολούθηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και της χρήσης νερού στην άρδευση.

Η περίπτωση της Κρήτης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Κύπρο, καθώς οι δύο νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, των περιορισμένων υδάτινων αποθεμάτων και των αυξανόμενων αναγκών άρδευσης.