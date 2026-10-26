Ελλάδα: Λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού ανατράπηκε έξω από την Άρτα – 13 τραυματίες

Στο όχημα επέβαιναν 25 άτομα, ανάμεσά τους σπουδαστές, ο οδηγός και ο συνοδός τους. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν ο οδηγός, ο συνοδός και 11 σπουδαστές. Ο οδηγός φέρεται να έχει υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες φέρουν ελαφρές κακώσεις και εκδορές. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Το λεωφορείο βγήκε από το οδόστρωμα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, και κατέληξε αναποδογυρισμένο σε σημείο με χαμηλή βλάστηση, στην άκρη του δρόμου. Άτομα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο έσπευσαν να βοηθήσουν τους επιβάτες και συνέβαλαν στις προσπάθειες απεγκλωβισμού.

Στην περιοχή έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να προσφέρει βοήθεια στους τραυματίες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια του τροχαίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ