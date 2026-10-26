Τη δημιουργία της Revolut Ventures ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η Revolut, σε συνεργασία με τον όμιλο Carne Group, με στόχο να διευρύνει την πρόσβαση ιδιωτών επενδυτών σε μη εισηγμένες εταιρείες τεχνολογίας, μια αγορά που μέχρι σήμερα απευθυνόταν κυρίως σε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές και ιδιαίτερα εύπορους ιδιώτες.
Revolut: Ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σε εταιρείες τεχνολογίας πριν μπουν στο χρηματιστήριο
Νέα επενδυτική πλατφόρμα ετοιμάζει η Revolut, δίνοντας τη δυνατότητα σε ιδιώτες να επενδύουν σε ανερχόμενες εταιρείες τεχνολογίας, προτού αυτές εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Η υπηρεσία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.
Σύμφωνα με το Euronews, η νέα πλατφόρμα θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή της Revolut και θα επιτρέπει σε πελάτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια να επενδύουν σε εταιρείες υψηλής ανάπτυξης, πριν από την είσοδό τους στις δημόσιες χρηματιστηριακές αγορές.
Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες τεχνολογίας παραμένουν εκτός χρηματιστηρίου για ολοένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Revolut, η διάμεση ηλικία των εταιρειών κατά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο αυξήθηκε από 6,9 χρόνια το 2014 σε 11 χρόνια το 2025.
Αυτό σημαίνει ότι σημαντικό μέρος της ανάπτυξης και της αύξησης της αξίας τους πραγματοποιείται προτού οι μετοχές τους γίνουν διαθέσιμες στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
Ο επικεφαλής του τομέα Wealth and Trading της Revolut για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, Rolandas Juteika, ανέφερε ότι στόχος της νέας πρωτοβουλίας είναι να αρθεί ένα από τα τελευταία εμπόδια στη διαχείριση περιουσίας, ο αποκλεισμός των ιδιωτών επενδυτών από τις μη εισηγμένες εταιρείες.
Η νέα υπηρεσία αναμένεται να λειτουργήσει το 2027, συμπληρώνοντας τις επενδυτικές επιλογές που προσφέρει ήδη η Revolut, όπως μετοχές, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς.
Ποιοι θα μπορούν να επενδύσουν
Παρά τη διεύρυνση των επενδυτικών επιλογών, η πρόσβαση στη Revolut Ventures δεν θα είναι απαραίτητα διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το ελάχιστο ποσό επένδυσης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις χώρες στις οποίες θα διατεθεί αρχικά η υπηρεσία.
Παράλληλα, οι επενδύσεις σε μη εισηγμένες εταιρείες ενέχουν αυξημένους κινδύνους, καθώς η πώληση των συμμετοχών είναι δυσκολότερη σε σύγκριση με τις εισηγμένες μετοχές. Οι επενδυτές ενδέχεται να χάσουν σημαντικό μέρος ή ακόμη και το σύνολο των χρημάτων τους.
Η Revolut, η οποία διαθέτει περίπου 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, συνεχίζει με την κίνηση αυτή την επέκτασή της στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών, μετά τη διάθεση προϊόντων ιδιωτικών αγορών σε επιλεγμένες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου τον Ιούλιο του 2026.
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