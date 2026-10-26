Νίκολας Κέιτζ: Η συγγνώμη στον Κρις Ροκ για ένα περιστατικό πριν από 24 χρόνια

Μιλώντας σε εκδήλωση του New York Comic Con στις 10 Οκτωβρίου, ο 62χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην απρόσμενη εμφάνισή του στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν το 2002, την ώρα που ο παρουσιαστής συνομιλούσε με τον κωμικό Κρις Ροκ.

Όπως εξήγησε, μπήκε στο στούντιο χωρίς να γνωρίζει ποιος βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα, καθώς ήθελε να αιφνιδιάσει τον Στερν και να μην του αφήσει χρόνο να προετοιμάσει ερωτήσεις.

«Δεν διακόπτω πλέον τους ανθρώπους. Είχα πρόβλημα με αυτό στο παρελθόν», παραδέχθηκε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι ένιωσε πολύ άσχημα για τη συμπεριφορά του.

Ο Κέιτζ αποκάλυψε ότι συνάντησε αργότερα τον Ροκ και του ζήτησε συγγνώμη, με τον κωμικό να αντιμετωπίζει το περιστατικό με κατανόηση. Μάλιστα, τον χαρακτήρισε έναν από τους πιο αξιαγάπητους ανθρώπους του Χόλιγουντ.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής συνέντευξης, ο Ροκ είχε αντιμετωπίσει την απρόσμενη εισβολή με χιούμορ, αστειευόμενος ότι ο Κέιτζ ήταν μεγαλύτερος σταρ από τον ίδιο.

Στην ίδια εκδήλωση, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη φιλία του με τον αείμνηστο Σον Κόνερι, εκφράζοντας τη λύπη του που δεν είχε αποδεχθεί τις προσκλήσεις του να παίξουν μαζί γκολ, καθώς εκείνη την περίοδο προτιμούσε το ψάρεμα και τις εξορμήσεις με το σκάφος του.