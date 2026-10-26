Ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από 24 χρόνια και για το οποίο εξακολουθεί να αισθάνεται άσχημα θυμήθηκε ο Νίκολας Κέιτζ, αποκαλύπτοντας ότι ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τον Κρις Ροκ, επειδή είχε διακόψει απροειδοποίητα συνέντευξή του.
Νίκολας Κέιτζ: Η συγγνώμη στον Κρις Ροκ για ένα περιστατικό πριν από 24 χρόνια
Κατά τη διάρκεια της αρχικής συνέντευξης, ο Ροκ είχε αντιμετωπίσει την απρόσμενη εισβολή με χιούμορ, αστειευόμενος ότι ο Κέιτζ ήταν μεγαλύτερος σταρ από τον ίδιο.
Μιλώντας σε εκδήλωση του New York Comic Con στις 10 Οκτωβρίου, ο 62χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην απρόσμενη εμφάνισή του στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν το 2002, την ώρα που ο παρουσιαστής συνομιλούσε με τον κωμικό Κρις Ροκ.
Όπως εξήγησε, μπήκε στο στούντιο χωρίς να γνωρίζει ποιος βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα, καθώς ήθελε να αιφνιδιάσει τον Στερν και να μην του αφήσει χρόνο να προετοιμάσει ερωτήσεις.
«Δεν διακόπτω πλέον τους ανθρώπους. Είχα πρόβλημα με αυτό στο παρελθόν», παραδέχθηκε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι ένιωσε πολύ άσχημα για τη συμπεριφορά του.
Ο Κέιτζ αποκάλυψε ότι συνάντησε αργότερα τον Ροκ και του ζήτησε συγγνώμη, με τον κωμικό να αντιμετωπίζει το περιστατικό με κατανόηση. Μάλιστα, τον χαρακτήρισε έναν από τους πιο αξιαγάπητους ανθρώπους του Χόλιγουντ.
Κατά τη διάρκεια της αρχικής συνέντευξης, ο Ροκ είχε αντιμετωπίσει την απρόσμενη εισβολή με χιούμορ, αστειευόμενος ότι ο Κέιτζ ήταν μεγαλύτερος σταρ από τον ίδιο.
Στην ίδια εκδήλωση, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη φιλία του με τον αείμνηστο Σον Κόνερι, εκφράζοντας τη λύπη του που δεν είχε αποδεχθεί τις προσκλήσεις του να παίξουν μαζί γκολ, καθώς εκείνη την περίοδο προτιμούσε το ψάρεμα και τις εξορμήσεις με το σκάφος του.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.