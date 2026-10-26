Πετρελαιοκηλίδα εξαπλώνεται στον Περσικό Κόλπο - Κλείνουν παραλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Reuters, δορυφορικές εικόνες καταγράφουν την εξάπλωση της πετρελαιοκηλίδας στον Περσικό Κόλπο, μετά από περιστατικό που συνδέεται με δεξαμενόπλοιο το οποίο υπέστη ζημιές.

Οι εικόνες από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικής παρακολούθησης Copernicus αποτυπώνουν την έκταση της ρύπανσης, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν προχωρήσει σε περιορισμούς πρόσβασης σε παραλίες για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η εξάπλωση του πετρελαίου προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα της περιοχής, όπου εντοπίζονται θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια και κοραλλιογενείς σχηματισμοί.

Οι πετρελαιοκηλίδες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή, επηρεάζοντας την αναπνοή, τη διατροφή και την αναπαραγωγή πολλών ειδών. Παράλληλα, η ρύπανση μπορεί να επηρεάσει την αλιεία, τον τουρισμό και τις παράκτιες δραστηριότητες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του περιστατικού, ενώ η έκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από την ποσότητα του πετρελαίου που έχει διαρρεύσει, τις θαλάσσιες συνθήκες και την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού της ρύπανσης.