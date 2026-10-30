Υπόθεση «Χωριάτικο»: Επτά προφυλακίσεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής - Στη φυλακή ιδιοκτήτης και πρώην συνδικαλιστής

Οι πρώτες 30 απολογίες κατηγορουμένων, από τους συνολικά 59 συλληφθέντες, που οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια, ολοκληρώθηκαν με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», τον πρώην συνδικαλιστή και άλλους πέντε κατηγορούμενους να οδηγούνται στην φυλακή αντιμέτωποι με βαριά αδικήματα που αφορούν εκτεταμένη φοροδιαφυγή στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης.

Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή, οπότε και ενώπιον της Ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και των δύο επίκουρων Ανακριτών που ορίστηκαν, θα οδηγηθούν οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων και λογιστής από την Ρόδο που του αποδίδεται κομβικός ρόλος.

Η τελευταία προσωρινή κράτηση που αποφάσισαν χθες οι δικαστικές αρχές, ήταν αυτή του πρώην συνδικαλιστή ο οποίος σύμφωνα με την δικογραφία, φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του θεωρούμενου ως αρχηγού. Στον κατηγορούμενο αποδίδεται ρόλος μεσολαβητή για την επιλογή και "στρατολόγηση" προσώπων που θα εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι εταιριών.

Μεταξύ των 23 κατηγορουμένων της πρώτης ομάδας, που έφυγαν ελεύθεροι με όρους από τα δικαστήρια είναι και ο γιος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα του καταλογίζονται στην δικογραφία, ισχυριζόμενος ότι δεν άσκησε ποτέ διοικητικά καθήκοντα σε εταιρικά σχήματα, ούτε είχε ενεργό ρόλο στην λειτουργία τους. «Ουδέποτε αναμείχθηκα ουσιαστικά στην διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών, ούτε είχα οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στην διαχείριση ακινήτων. Την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας μου» φέρεται να είπε. Ο γιος του ιδιοκτήτη των φούρνων δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ο ίδιος εργαζόταν ως αρτοποιός και ζαχαροπλάστης σε επιχειρήσεις του πατέρα του και δεν είχε καμία άλλη δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ