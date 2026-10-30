Πώς εξιχνιάστηκε η φονική έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς - Τα στοιχεία που οδήγησαν σε τρεις συλλήψεις

Το βίντεο που οδήγησε στους κατηγορουμένους

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, οι ερευνητές εξασφάλισαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο καταγράφονται οι κινήσεις των τριών κατηγορουμένων λίγες ώρες πριν από την έκρηξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις άνδρες προσέγγισαν το τριώροφο κτίριο, με τους δύο να εισέρχονται σε αυτό και να κατευθύνονται προς ένα κλειστό κλιμακοστάσιο, χωρίς ανοίγματα, όπου ήταν εγκατεστημένος ο μετρητής φυσικού αερίου.

Εκεί φέρονται να επιχείρησαν να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες, προκαλώντας ζημιά σε σωλήνα παροχής φυσικού αερίου. Λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφηκαν να εγκαταλείπουν τρέχοντας το κτίριο, έχοντας μαζί τους τμήμα χαλκοσωλήνα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών διαδραμάτισαν και οι εργαστηριακές εξετάσεις του Πολυτεχνείου. Από την ανάλυση των ευρημάτων της εγκατάστασης φυσικού αερίου προσδιορίστηκε το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή.

Ο συνδυασμός των εργαστηριακών αποτελεσμάτων με το βίντεο επέτρεψε στους ερευνητές να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων και να οδηγηθούν στους τρεις κατηγορουμένους.

Το σενάριο για την πρόκληση της έκρηξης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το δημοσίευμα, το φυσικό αέριο που διέφυγε από τον κατεστραμμένο σωλήνα εξαπλώθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεντρώθηκε στον δεύτερο όροφο, όπου κατοικούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε όταν η ηλικιωμένη γυναίκα σηκώθηκε και ενεργοποίησε κάποιον ηλεκτρικό διακόπτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σπινθήρας που πυροδότησε το συσσωρευμένο αέριο.

Πρόκειται για σενάριο που βρίσκεται υπό διερεύνηση και όχι για οριστικά εξακριβωμένη αιτία ανάφλεξης.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μερική κατάρρευση του κτιρίου, με τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς.

Σχολικό όχημα πέρασε από το σημείο λίγο πριν από την έκρηξη

Μία ακόμη πτυχή της τραγωδίας αποκαλύπτει φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που δημοσίευσε το protothema.gr.

Στα σχετικά πλάνα διακρίνεται ένα μαύρο σχολικό βαν να διέρχεται από το σημείο μόλις δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Το όχημα είχε ήδη απομακρυνθεί όταν σημειώθηκε η ανάφλεξη, αποφεύγοντας να βρεθεί στο επίκεντρο της καταστροφής.

Στο φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται επίσης η έκταση της πυρκαγιάς, με φλόγες να εμφανίζονται τόσο στους επάνω ορόφους όσο και στο ισόγειο του κτιρίου.

Πηγή: protothema.gr