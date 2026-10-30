Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στην Άγκυρα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος τηλεφώνησε στον Ταγίπ Ερντογάν για να εκφράσει τις ευχές του ενόψει της 13ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, που πραγματοποιείται στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος μετέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ τους χαιρετισμούς των ηγετών που συμμετείχαν στο δείπνο.

Κατά την επικοινωνία, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι στη Σύνοδο αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, τον οποίο χαρακτήρισε παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Κεντρική Ασία, επισημαίνοντας ότι εκπροσωπεί πληθυσμό άνω των 200 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ευχήθηκε επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής.

Στην ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας δεν γίνεται αναφορά σε συζήτηση άλλων διμερών ή περιφερειακών ζητημάτων, ούτε σε θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ