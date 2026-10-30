Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, χθες βράδυ, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στην Άγκυρα, με τη συμμετοχή ξένων ηγετών, με ευκαιρία την 103η επέτειο ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας και τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Πρόκειται για την δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ μέσα σε 24 ώρες.
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στην Άγκυρα
Κατά την επικοινωνία, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι στη Σύνοδο αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, τον οποίο χαρακτήρισε παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Κεντρική Ασία, επισημαίνοντας ότι εκπροσωπεί πληθυσμό άνω των 200 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος τηλεφώνησε στον Ταγίπ Ερντογάν για να εκφράσει τις ευχές του ενόψει της 13ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, που πραγματοποιείται στην Άγκυρα.
Ο Τούρκος Πρόεδρος μετέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ τους χαιρετισμούς των ηγετών που συμμετείχαν στο δείπνο.
Κατά την επικοινωνία, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι στη Σύνοδο αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, τον οποίο χαρακτήρισε παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Κεντρική Ασία, επισημαίνοντας ότι εκπροσωπεί πληθυσμό άνω των 200 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ευχήθηκε επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής.
Στην ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας δεν γίνεται αναφορά σε συζήτηση άλλων διμερών ή περιφερειακών ζητημάτων, ούτε σε θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
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