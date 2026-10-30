Η εφημερίδα Washington Post επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους η ιρανική ηγεσία εξέλαβε το άμεσο μήνυμα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ως ένδειξη σεβασμού, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις μεταβολής της στάσης της Τεχεράνης στο πυρηνικό ζήτημα.
Washington Post: Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η σύγκρουση με το Ιράν πλησιάζει σε σημείο καμπής
Παράλληλα, σημειώνουν ότι ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας και τις επιπτώσεις της στις πολιτικές εξελίξεις.
Οι ίδιοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η αντιπαράθεση με το Ιράν πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής και ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να στείλει μήνυμα προς τους «σκληροπυρηνικούς» κύκλους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των διπλωματικών προσπαθειών που καταβάλλει ο Βανς.
Παράλληλα, σημειώνουν ότι ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας και τις επιπτώσεις της στις πολιτικές εξελίξεις.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τάσσεται υπέρ της αλλαγής του καθεστώτος στο Ιράν, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί τη μοναδική οδό για την οριστική εξάλειψη της απειλής. Αντίθετα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φέρονται να προτιμούν μια ειρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη, αντί της επανέναρξης μιας στρατιωτικής σύγκρουσης.
Πηγή: elnashra / ert
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