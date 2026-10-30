Washington Post: Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η σύγκρουση με το Ιράν πλησιάζει σε σημείο καμπής

Οι ίδιοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η αντιπαράθεση με το Ιράν πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής και ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να στείλει μήνυμα προς τους «σκληροπυρηνικούς» κύκλους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των διπλωματικών προσπαθειών που καταβάλλει ο Βανς.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας και τις επιπτώσεις της στις πολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τάσσεται υπέρ της αλλαγής του καθεστώτος στο Ιράν, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί τη μοναδική οδό για την οριστική εξάλειψη της απειλής. Αντίθετα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φέρονται να προτιμούν μια ειρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη, αντί της επανέναρξης μιας στρατιωτικής σύγκρουσης.

Πηγή: elnashra / ert