Στη Σαλαμίνα η 43η Απονομή Χρυσών Μεταλλίων Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων από την Πάφο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη φετινή διοργάνωση παρουσιάζει η συμμετοχή του σπουδαίου φωνητικού συνόλου «Ηχώ», υπό την καλλιτεχνική παρουσία του διεθνώς διακεκριμένου μουσικοσυνθέτη Ανδρέα Α. Αρτέμη. Το σύνολο αναμένεται να προσφέρει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, μέσα από επιλεγμένες συνθέσεις που θα πλαισιώσουν καλλιτεχνικά την τελετή απονομής.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που θα τιμηθούν, με το Χρυσό Μετάλλιο Μεγάλου Αλεξάνδρου περιλαμβάνονται σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση και δύο εκπρόσωποι της πολιτιστικής ζωής της Πάφου η σκηνοθέτης συγγραφέας και εκπαιδευτικός Δρ.Μαρίνα Αθανασίου Τάκη, καθώς και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού.

Η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της δημιουργικής και πολιτιστικής τους διαδρομής, αλλά και της συμβολής τους στην προώθηση του πολιτισμού και της πνευματικής δημιουργίας. Η παρουσία δύο ανθρώπων από την Πάφο στη φετινή απονομή προσδίδει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική κοινότητα της επαρχίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική της κυπριακής δημιουργίας σε ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Όπως αναφέρεται στη μεγάλη αυτή πολιτιστική συνάντηση αναμένεται να παρευρεθούν σημαντικοί προσκεκλημένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα τιμηθούν για τη διαχρονική προσφορά τους στους αντίστοιχους τομείς δράσης τους.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Διεθνής Πολιτιστικός Οργανισμός «Το Καφενείο των Ιδεών», ο οποίος συνεχίζει για 43η χρονιά έναν θεσμό αφιερωμένο στην ανάδειξη ανθρώπων που υπηρετούν με το έργο τους τον πολιτισμό, την επιστήμη και τις τέχνες από τον Ντίνο Κουμπάτη .Ο Ντίνος Κουμπάτης είναι διεθνώς, ένας σπουδαίος πολυβραβευμένος δημιουργός, συγγραφέας, ποιητής, σκηνοθέτης. Έχει το σπάνιο χάρισμα να δημιουργεί Πολιτισμό με κάθε του ενέργεια εντός κι εκτός Ελλάδος. Με τον μουσικοσυνθέτη Ανδρέα Αρτέμη τους συνδέει μια μακρά φιλία δεκαετιών.Το 2011 έγραψε για την πολύπαθη Κύπρο υπέροχα ποιήματα με στόχο να τα μελοποιήσω Ένα χρόνο μετά το cd το παρουσιάσαμε στη νήσο Σαλαμίνα.

Η αγάπη του για την Ελλάδα, φυσικά και την Κύπρο με ιστορικές διαστάσεις μας πλημμυρίζει συγκίνηση αναφέρει ο Κύπριος μουσικοσυνθέτης. Επίσης στην ίδια εκδήλωση θα ανακοινωθεί επίσημα η ίδρυση της "Εν Αθήναις Ακαδημίας Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΚΥΝΙΚΟΣ" όπου θα ανακρουσθεί και ο Ύμνος της Ακαδημίας, σε μουσική Ανδρέα Α. Αρτέμη.

Σε δήλωση του ο μουσικοσυνθέτης Ανδρέας Αρτέμης ανέφερε « Θαλασσινός ο δρόμος για το νησί της Σαλαμίνας που ξεκινά από την Πάφο, για να συναντηθούμε με τον ποιητή Ντίνο Κουμπάτη και φίλους, για να ζήσουμε την 43η γιορτή Πολιτισμού, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, εκεί στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, με τις απονομές των Μεταλλίων Μ. Αλεξάνδρου, ανάμεσα σε καλεσμένους και τιμώμενους ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού, απ’ όλο τον κόσμο, που διοργανώνει το Καφενείο των ιδεών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες της Σαλαμίνας να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να συμμετάσχουν σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τιμή, τη μουσική και τον πολιτισμό. Η 43η Απονομή Χρυσών Μεταλλίων Μεγάλου Αλεξάνδρου φιλοδοξεί να αποτελέσει ακόμη μία σημαντική στιγμή πολιτιστικής συνάντησης, με τη Σαλαμίνα να φιλοξενεί προσωπικότητες από διαφορετικές χώρες και την Πάφο να έχει τη δική της ξεχωριστή εκπροσώπηση μέσα από τις δύο τιμητικές διακρίσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.