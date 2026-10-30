Στέλλα Μιχαηλίδου: Το στοίχημα των κρατικών ενισχύσεων για επιχειρήσεις και οικονομία

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», αναφέρει ότι πέρα από τον ελεγκτικό του ρόλο, το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σταχυολογεί τις ευκαιρίες που προσφέρονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από τα διαθέσιμα σχέδια χρηματοδότησης.

Το ζητούμενο, όπως υπογραμμίζει, είναι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας αξιοποίησης των κρατικών ενισχύσεων, ώστε να μετατραπούν σε ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο με οφέλη για τις επιχειρήσεις και την οικονομία συνολικά.

Αναφερόμενη στην προσιτή στέγαση, σημειώνει ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για στήριξη της στεγαστικής πολιτικής, ενώ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, με αρκετά σχέδια να εξαντλούνται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Τέλος, κάνει αναφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το γραφείο της ενώ απαντά και στο ερώτημα εάν θα ήθελε να συνεχίσει στο πηδάλιο του γραφείου, ενόψει της λήξης της θητείας της τον επόμενο χρόνο.

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