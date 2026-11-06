Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για να παραστεί στην τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, που ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19:00.
Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναγορεύεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης
Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 19:00.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Προεδρίας, ο τίτλος απονέμεται στον Πρόεδρο ως αναγνώριση της συμβολής του στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, στην τελετή θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της ελληνικής Κυβέρνησης και της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και αξιωματούχοι της πολιτειακής ηγεσίας. Η εκδήλωση αναδεικνύει επίσης τους διαχρονικούς δεσμούς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την Κυπριακή Δημοκρατία και τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου.
Πριν από την τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έπειτα από πρόσκληση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, θα αποκαλύψει επιτοίχια πλάκα προς τιμήν των Κυπρίων που έπεσαν στον αγώνα απελευθέρωσης της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Η πλάκα θα τιμά επίσης τους Μακεδόνες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την τουρκική εισβολή του 1974.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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