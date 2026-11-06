GSI: Η Άγκυρα αφήνει ανοιχτό το παράθυρο συνεννόησης με το Παρίσι – Το διπλωματικό παρασκήνιο για τις έρευνες

Η αναφορά περιλαμβάνεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με αφορμή τις προγραμματισμένες εργασίες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα επιμένει ότι μέρος της περιοχής των ερευνών εμπίπτει στην υφαλοκρηπίδα που η ίδια διεκδικεί και υποστηρίζει ότι απαιτείται η συγκατάθεσή της για τη διεξαγωγή των εργασιών.

Ωστόσο, η διατύπωση περί διαδικασίας που παραμένει σε εκκρεμότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς παραπέμπει στις επαφές που φέρεται να βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Σύμφωνα με το iefimerida, το Παρίσι έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στις συνεννοήσεις με την Άγκυρα, επιδιώκοντας να διευκολύνει την πραγματοποίηση των ερευνών χωρίς να προκληθεί νέα ένταση.

Η διαφωνία για τη «συγκατάθεση» και ο ρόλος της Γαλλίας

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η διαδικασία εξασφάλισης της συγκατάθεσης της χώρας για τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται εντός της υφαλοκρηπίδας της «δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί». Παράλληλα, χαρακτηρίζει παράνομες τις έρευνες και αναφέρει ότι οι ελληνικές και κυπριακές αναγγελίες προς ναυτιλλομένους έχουν ακυρωθεί από την Τουρκία.

Η Αθήνα, από την πλευρά της, απορρίπτει την τουρκική αξίωση περί ανάγκης προηγούμενης άδειας για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η θέση της είναι ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές μπορεί να αφορά αποκλειστικά την ενημέρωση για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και των εργασιών, χωρίς να αναγνωρίζεται τουρκική δικαιοδοσία ή να δημιουργείται προηγούμενο αποδοχής των διεκδικήσεων της Άγκυρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η γαλλική πλευρά φέρεται να έχει αναλάβει τις σχετικές επαφές, ώστε η ενημέρωση της Τουρκίας να γίνει χωρίς η Ελλάδα να εμφανίζεται να ζητά άδεια από τις τουρκικές αρχές. Η διαφορά ανάμεσα στην απλή ενημέρωση και στην αίτηση συγκατάθεσης είναι καθοριστική για την ελληνική πλευρά, καθώς έχει ουσιαστική πολιτική και νομική διάσταση.

Από την ελληνική NAVTEX στην τουρκική αντι-NAVTEX

Η νέα ανακοίνωση της Άγκυρας ακολούθησε την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας από τις ελληνικές αρχές και την έκδοση NAVTEX για τις δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo».

Ειδικότερα, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ενώ ο σταθμός Ηρακλείου εξέδωσε την ελληνική NAVTEX HA15-1411/26, με ισχύ έως τις 6 Μαρτίου 2027.

Η Τουρκία απάντησε με την αντι-NAVTEX 1105/26 του σταθμού της Αττάλειας, υποστηρίζοντας ότι τμήμα της περιοχής των ερευνών βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας που διεκδικεί, βάσει των ορίων που έχει γνωστοποιήσει μονομερώς στα Ηνωμένα Έθνη από τις 18 Μαρτίου 2020.

Στη συνέχεια, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επανήλθε με επίσημη ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια επιστημονική έρευνα με σκοπό την πόντιση καλωδίου. Η Άγκυρα επανέλαβε ότι δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για τις εργασίες, ενώ δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των δικαιωμάτων που θεωρεί ότι απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

Το προηγούμενο της Κάσου και το επόμενο βήμα

Οι εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το προηγούμενο του καλοκαιριού του 2024, όταν οι έρευνες στην περιοχή της Κάσου είχαν διακοπεί μέσα σε κλίμα έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Παρά τις νέες τουρκικές αιτιάσεις, η αναφορά της Άγκυρας σε διαδικασία συνεννόησης, καθώς και οι επαφές με τη γαλλική πλευρά, αφήνουν περιθώρια για διπλωματικούς χειρισμούς. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι έχει υπάρξει σύγκλιση στις θέσεις των δύο πλευρών.

Η Αθήνα εξακολουθεί να απορρίπτει οποιαδήποτε ερμηνεία που θα μπορούσε να εκληφθεί ως αναγνώριση τουρκικού δικαιώματος έγκρισης των εργασιών, ενώ η Άγκυρα επιμένει ότι απαιτείται η δική της συγκατάθεση για τις δραστηριότητες στις θαλάσσιες περιοχές που διεκδικεί.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η έναρξη των εργασιών του «Abeille Marengo» και η πορεία του πλοίου προς τις περιοχές όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι έρευνες. Η περιοχή της Κάσου αναμένεται να αποτελέσει το σημαντικότερο τεστ για τους διπλωματικούς χειρισμούς του Παρισιού και για το κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει το έργο χωρίς νέα ελληνοτουρκική κρίση.