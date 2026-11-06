Αντι-NAVTEX από την Τουρκία για τις έρευνες για τον GSI – Αμφισβητεί την ελληνική και την κυπριακή αναγγελία και ισχυρίζεται ότι δεν έχει δώσει άδεια

Με την αντι-NAVTEX 1105/26, η Τουρκία υποστηρίζει ότι τμήμα της θαλάσσιας περιοχής όπου θα διεξαχθούν οι έρευνες βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας που η ίδια διεκδικεί. Παράλληλα, χαρακτηρίζει την ελληνική NAVTEX «μη εξουσιοδοτημένη» και ισχυρίζεται ότι δεν έχει δώσει άδεια για τις συγκεκριμένες εργασίες.

Η Άγκυρα επαναφέρει, μάλιστα, την επιστολή που είχε αποστείλει στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020 (A/74/757), στην οποία είχε διατυπώσει τις σχετικές διεκδικήσεις της. Ζητά, επίσης, όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές.

Η τουρκική αντίδραση σημειώνεται μετά την έκδοση NAVTEX από Αθήνα και Λευκωσία για τις εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo, οι οποίες αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου. Οι έρευνες αναμένεται να αρχίσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν στις 6 Μαρτίου 2027.

Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης για τις εργασίες έρευνας και πόντισης του καλωδίου, κατόπιν αιτήματος της γαλλικής εταιρείας Nexans, για λογαριασμό της εταιρείας GSI.

Η σχετική άδεια εκδόθηκε στις 6 Νοεμβρίου, μετά τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε και η προβλεπόμενη NAVTEX.

Η ελληνική αναγγελία καλύπτει τη διαδρομή πόντισης του καλωδίου μέχρι την κυπριακή ΑΟΖ. Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών που απομένει αφορά τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κάσου, με κατεύθυνση προς τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ.

Πριν από την έκδοση των NAVTEX είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο, στο πλαίσιο του συντονισμού Αθήνας και Λευκωσίας.

Η νέα αντι-NAVTEX της Τουρκίας προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στις αντιδράσεις της Άγκυρας γύρω από τον GSI, την ώρα που το γαλλικό ερευνητικό πλοίο ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις εργασίες του.

Η ελληνική NAVTEX:

Η κυπριακή NAVTEX: