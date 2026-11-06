Νεκρός ναυτικός μετά από έκρηξη στο ελληνικής διαχείρισης «VELOS SAPPHIRE» – Πλήγμα από άγνωστο βλήμα στον Περσικό Κόλπο

Ο ναυτικός είχε αρχικά δηλωθεί αγνοούμενος μετά την έκρηξη στο πλοίο, αλλά εντοπίστηκε στη συνέχεια θανάσιμα τραυματισμένος. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.

Η εταιρεία αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 01:15 τοπική ώρα την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, ενώ το δεξαμενόπλοιο έπλεε χωρίς φορτίο, υπό έρμα, με προορισμό τη Σίτρα του Μπαχρέιν.

Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από άγνωστο βλήμα που έπληξε την αριστερή πρυμναία πλευρά του πλοίου και προκάλεσε πυρκαγιά. Το πλήρωμα κατάφερε να την κατασβήσει. Δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση, ενώ παραμένει άγνωστη η έκταση των ζημιών στο κύτος.

Το πλοίο κατευθύνεται στο Μπαχρέιν

Κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων αρχών, το «VELOS SAPPHIRE» κατευθύνθηκε προς τον λιμένα Khalifa Bin Salman στο Μπαχρέιν. Εκεί προβλέπεται να παρασχεθεί υποστήριξη στο πλήρωμα και να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Η Velos Tankers Ltd ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε αμέσως το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πλοίαρχο και το πλήρωμα, παρέχοντας την αναγκαία υποστήριξη.

Η εταιρεία ενημέρωσε αμέσως τους οικείους του ναυτικού για τον θάνατό του και εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό.

Το «VELOS SAPPHIRE» έχει αριθμό IMO 9321201 και φέρει σημαία Νήσων Μάρσαλ. Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και η έκταση των υλικών ζημιών παραμένουν υπό διερεύνηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ