Πρός Κάσο το Abeille Marengo - Όλο το παρασκήνιο και η «μάχη» των NAVTEX

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Πρώτο Θέμα, κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία για την άσκηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και για την υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, τονίζεται ότι το έργο θα προχωρήσει βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού και του επιχειρησιακού προγραμματισμού της αναδόχου εταιρείας.

«Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές»

Διπλωματικές πηγές της Αθήνας απάντησαν με αυστηρό τρόπο στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αμφισβήτησε τις NAVTEX που εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου.

Όπως ανέφεραν, οι εργασίες του VB Abeille Marengo θα πραγματοποιηθούν σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα, καθώς και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας, ενώ υπογράμμισαν ότι «το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών».

Τουρκικό UAV επιτηρεί νότια της Καρπάθου

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυξημένη είναι η δραστηριότητα τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, τουρκικό UAV με διακριτικό VATOZ17 εντοπίστηκε να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες πτήσεις επιτήρησης νότια της Καρπάθου, στην περιοχή όπου σχεδιάζεται να τοποθετηθεί το υποθαλάσσιο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται πιθανότατα για μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου AKINCI ή ANKA, το οποίο απογειώθηκε από τη ναυτική βάση του Ντάλαμαν και εκτελούσε αποστολή παρακολούθησης της θαλάσσιας δραστηριότητας στην περιοχή.

Αναφέρεται επίσης ότι το UAV ενεργοποιούσε και απενεργοποιούσε κατά διαστήματα τον πομπό αναγνώρισής του, καθιστώντας δυσκολότερη τη συνεχή παρακολούθησή του από τα διαθέσιμα συστήματα.

Η τουρκική απαίτηση για αδειοδότηση

Νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε κλιμακώσει τη ρητορική του, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται άδεια από τις τουρκικές αρχές για έρευνες που, κατά την Άγκυρα, διεξάγονται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Η τουρκική πλευρά υποστήριξε επίσης ότι έχει ακυρώσει τις ελληνικές και κυπριακές NAVTEX, επικαλούμενη μονομερή κατάθεση συντεταγμένων στον ΟΗΕ το 2020 για τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Στην ανακοίνωσή της, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι δεν έχει υποβληθεί αίτημα αδειοδότησης για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου και επαναλαμβάνει τη θέση της ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές που θεωρεί δικής της δικαιοδοσίας θα πρέπει να συντονίζεται με τις τουρκικές αρχές.

Η «μάχη» των NAVTEX

Το απόγευμα της Παρασκευής προηγήθηκε ανταλλαγή NAVTEX μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας.

Η ελληνική NAVTEX καλύπτει τη διαδρομή των ερευνών μέχρι την κυπριακή ΑΟΖ, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος ανατολικά της Κάσου, όπου αναμένεται να επικεντρωθούν οι εργασίες το επόμενο διάστημα.

Ακολούθησε τουρκική αντι-NAVTEX, με την οποία η Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική αναγγελία, υποστηρίζοντας ότι μέρος της περιοχής ερευνών βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας που έχει μονομερώς δηλώσει.

Η ελληνική πλευρά απορρίπτει τις τουρκικές αξιώσεις, υποστηρίζοντας ότι η μονομερής κατάθεση συντεταγμένων στον ΟΗΕ δεν συνιστά διεθνή αναγνώριση ούτε οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ενώ επιμένει ότι οι έρευνες για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα συνεχιστούν κανονικά.