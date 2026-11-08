Στους 200 έως 220 τόνους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η παραγωγή μαστίχας Χίου το 2026, με τις πρώτες εκτιμήσεις της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου (ΕΜΧ) να δείχνουν αύξηση της φετινής σοδειάς, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα και του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα, η μαστίχα Χίου διατηρεί ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό, καθώς περίπου το 80% της ετήσιας παραγωγής της κατευθύνεται στο εξωτερικό, με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες. «Οι καιρικές συνθήκες του περασμένου χειμώνα με τις συχνές και έντονες βροχοπτώσεις αλλά και του φετινού καλοκαιριού ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την καλλιέργεια της μαστίχας», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορε...
Μαστίχα Χίου: Έως 220 τόνοι η παραγωγή το 2026 - Εξαγωγές σε περισσότερες από 60 χώρες
Η εξέλιξη της παραγωγής έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Χίο, καθώς η μαστιχοκαλλιέργεια αποτελεί μια εξειδικευμένη αγροτική δραστηριότητα, άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομία και την παραγωγική ταυτότητα του νησιού.
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