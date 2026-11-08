Κέρκυρα: Η Γιορτή Κάστανου στο Κομπίτσι και το δάσος που δίνει απλόχερα σε όλους έναν τόνο κάστανα κάθε χρόνο

Στο Κομπίτσι, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Κέρκυρας, οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν ανάμεσα στις καστανιές, να μαζέψουν όσα κάστανα επιθυμούν και να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση.

Περίπου ένας τόνος κάστανα παράγεται κάθε χρόνο στο δάσος του χωριού, ποσότητα που, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας, επαρκεί για ολόκληρο το νησί.

Ένα ξεχωριστό φθινοπωρινό προνόμιο, που δεν χρειάζεται εισιτήριο ούτε πορτοφόλι, παρά μόνο διάθεση για έναν περίπατο στο δάσος και λίγη υπομονή για τη συλλογή τους.

Και αυτή ακριβώς η γενναιοδωρία της φύσης βρίσκεται στο επίκεντρο της Γιορτής Κάστανου, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο χωριό, αποτελώντας πλέον το τελευταίο μεγάλο πανηγύρι της Κέρκυρας πριν από την έλευση του χειμώνα.

Οι καστανιές του δάσους δεν αποτελούν εμπορική εκμετάλλευση για τους κατοίκους, αλλά έναν φυσικό πλούτο που παραμένει ελεύθερα διαθέσιμος σε όλους όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν την περιοχή και να συλλέξουν τους καρπούς του.

«Οι κάτοικοι δεν εμπορεύονται τα κάστανα της περιοχής. Ο καθένας μπορεί να έχει μία-δύο καστανιές στο σπίτι του, αλλά το δάσος είναι γεμάτο και δωρεάν για όλο τον κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Κοινότητας Κομπιτσίου, Θανάσης Σπάτουλας.

Το Κομπίτσι, σε υψόμετρο περίπου 70 μέτρων και σε απόσταση μόλις 5,5 χιλιομέτρων από την πόλη της Κέρκυρας, κρύβει έναν ξεχωριστό φυσικό θησαυρό. Το δάσος του, με τις εντυπωσιακές κουκουναριές, τις καστανιές, το χαρακτηριστικό κόκκινο χώμα και την πλούσια βλάστηση, αποτελεί έναν ιδιαίτερο φυσικό προορισμό για όσους θέλουν να απολαύσουν έναν περίπατο στη φύση.

Η ανάδειξη αυτού του φυσικού πλούτου βρίσκεται και πίσω από τη διοργάνωση της Γιορτής Κάστανου, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στην πλατεία του χωριού, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου. Πρόκειται για έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί τα τελευταία 12 χρόνια και αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.

Με δωρεάν ψητά κάστανα, παραδοσιακή μουσική, σουβλάκια, λουκουμάδες και ποτά, η εκδήλωση μετατράπηκε σε μια μεγάλη γιορτή φιλοξενίας και παράδοσης.

«Κάθε χρόνο η προσέλευση του κόσμου μεγεθυνόταν και φτάσαμε σήμερα να φιλοξενούμε πάρα πολύ κόσμο, να διασκεδάσει μαζί μας και να γνωρίσει το χωριό μας. Είναι ένα χωριό το οποίο είναι το μοναδικό στην Κέρκυρα που διαθέτει καστανιές. Αν περπατήσετε στο κοντινό πευκοδάσος μας, θα έχετε τη δυνατότητα να μαζέψετε κάστανα», σημειώνει ο κ. Σπάτουλας.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, η Κοινότητα σχεδιάζει από την επόμενη χρονιά να οργανώσει περιηγήσεις στο δάσος με τις καστανιές, ώστε ακόμη περισσότεροι επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και να συμμετάσχουν στη διαδικασία συλλογής των καρπών.

Το έθιμο του ψησίματος των κάστανων στο Κομπίτσι έχει τις ρίζες του αρκετά χρόνια πίσω, όταν η γιορτή είχε πιο περιορισμένο χαρακτήρα και οι κάτοικοι συγκεντρώνονταν στην κεντρική πλατεία για να ψήσουν τους καρπούς με ξύλα, σε μεγάλα διάτρητα ταψιά, πάνω σε δυνατές φωτιές.

«Πιο παλιά, που ο κόσμος ήταν λιγότερος, στην κεντρική πλατεία του χωριού ψήναμε τα κάστανα με ξύλα, με μεγάλες πυρωσιές, σε ταψιά με τρύπες. Τώρα, λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί τα κάστανα θέλουν διαδικασία για να ψηθούν. Θέλουν ώρα, ανακάτεμα και έμπειρους ψήστες, ενώ πρέπει να λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας», εξηγεί ο πρόεδρος.

Το Κομπίτσι αριθμεί σήμερα περίπου 1.200 κατοίκους, ενώ στο παρελθόν ο πληθυσμός του δεν ξεπερνούσε τους 500. Η Γιορτή Κάστανου αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για την τοπική κοινωνία, καθώς συνδυάζει την παράδοση με την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ