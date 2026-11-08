Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αίγυπτο: Στους 7 οι νεκροί μέχρι στιγμής - Πάνω από 100 τραυματίες

Στους επτά ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων που σημειώθηκε την Κυριακή στην περιοχή αλ-Αγιάτ της επαρχίας Γκίζα, περίπου 52 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η Εισαγγελία της Αιγύπτου, όπως αναμεταδίδει το Associated Press.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ο μηχανοδηγός της μίας αμαξοστοιχίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εισαγγελίας.

Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών της Αιγύπτου, η σύγκρουση σημειώθηκε όταν αμαξοστοιχία που κατευθυνόταν προς την επαρχία Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος άλλου τρένου που εκτελούσε δρομολόγιο από το Κάιρο προς το Ασουάν.

Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκε μία από τις δύο αμαξοστοιχίες, χωρίς οι αρχές να διευκρινίσουν ποια.

Περισσότεροι από 100 τραυματίες

Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 100 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Αρχικά το Υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει τέσσερις νεκρούς και 88 τραυματίες, ωστόσο ο απολογισμός αυξήθηκε καθώς προχωρούσαν οι επιχειρήσεις διάσωσης και η ταυτοποίηση των θυμάτων.

Εντολή Σίσι για άμεση έρευνα

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, δήλωσε ότι παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της υπόθεσης και έδωσε εντολή για άμεση διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος και την απόδοση ευθυνών όπου διαπιστωθεί αμέλεια.

Επιχείρηση αποκατάστασης

Στο σημείο αναπτύχθηκαν σωστικά συνεργεία και γερανοφόρα οχήματα για την απομάκρυνση των εκτροχιασμένων βαγονιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η περιοχή της αλ-Αγιάτ έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 2026 είχαν τραυματιστεί μηχανοδηγός και βοηθός μηχανοδηγού έπειτα από σύγκρουση δύο εμπορικών αμαξοστοιχιών στην ίδια περιοχή.

Οι αιγυπτιακές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.