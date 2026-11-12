Μουσιούττας: Δεύτερο συνταξιοδοτικό εισόδημα για κάθε εργαζόμενο ο στόχος της μεταρρύθμισης

Ο υπουργός ανέφερε ότι το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση και συζητήθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους. Όπως είπε, βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Εξηγώντας την ανάγκη της μεταρρύθμισης, σημείωσε ότι το σημερινό σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχεδιάστηκε το 1980 και υπηρέτησε την κοινωνία με συνέπεια για 46 χρόνια, αλλά η Κύπρος έχει αλλάξει. «Ζούμε περισσότερο, κάνουμε λιγότερα παιδιά, διανύουμε επαγγελματικές διαδρομές με διακοπές και περιόδους φροντίδας που το παλιό σύστημα δεν αναγνώριζε», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι σημαντικός αριθμός συνταξιούχων ζει με συντάξεις που δεν επαρκούν και αναφέρθηκε στο χάσμα μεταξύ των συντάξεων ανδρών και γυναικών, το οποίο, όπως είπε, είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Ο κ. Μουσιούττας περιέγραψε τρεις στόχους της μεταρρύθμισης: επάρκεια των συντάξεων και διασφάλιση ικανοποιητικής ισότητας, αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των γενεών και μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).

Στον πυρήνα του νέου συστήματος, είπε, βρίσκεται η αναθεωρημένη βασική σύνταξη, η οποία ενισχύει την επάρκεια των συντάξεων. Η συμπληρωματική σύνταξη διατηρεί τον αναλογικό χαρακτήρα της, χωρίς αύξηση των ποσοστών εισφορών.

Οι αυξήσεις που θα δοθούν στους συνταξιούχους σταδιακά μέσα στα επόμενα τρία χρόνια κυμαίνονται από 5% έως 60%, ανέφερε. Για τα επόμενα 15 χρόνια, η σύνταξη θα υπολογίζεται τόσο με τον παλιό όσο και με τον νέο τρόπο, ώστε κανένας συνταξιούχος να μη λάβει λιγότερα από όσα θα λάμβανε με το υφιστάμενο σύστημα.

«Η μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο τους σημερινούς συνταξιούχους», είπε, προσθέτοντας ότι το κράτος θα αναλάβει τις εισφορές όσων μένουν εκτός αγοράς εργασίας για δικαιολογημένους λόγους. Ανέφερε ως παραδείγματα γονείς με ευθύνες φροντίδας, άτομα με αναπηρία, άτυπους φροντιστές και νέους που εντάσσονται στην αγορά εργασίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της μεταρρύθμισης.

Η μείωση για συνταξιοδότηση στα 63

Σε σχέση με την αναλογιστική μείωση 12% για όσους συνταξιοδοτούνται στα 63, ο υπουργός είπε ότι δεν εγκαταλείπεται η αρχή πως ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 65.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μείωση του 12%, ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, με έντονες θέσεις από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

«Προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε απόψεις και είχαμε καταλήξει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις οικονομικές παραμέτρους, ότι θα μπορούσαμε να προβούμε σε μια μείωση της αναλογιστικής μείωσης κατά 4,5% στη βασική σύνταξη, ώστε να υπάρξει μια ελάφρυνση στους συνταξιούχους που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί και σε όσους θα συνταξιοδοτηθούν την επόμενη πενταετία», είπε.

Μετά την πενταετία, πρόσθεσε, θα ενισχυθεί η πολιτική που καθιστά δυσκολότερη την αποχώρηση στα 63 και ενθαρρύνει τους εργαζομένους να παραμείνουν στην εργασία έως τα 65 ή, εθελοντικά, έως τα 67.

Όσοι επιλέξουν να εργάζονται έως τα 67 θα έχουν ως επιβράβευση αύξηση 15%, ενώ μετά την πενταετία όσοι επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν στα 63 θα έχουν ανάλογη μείωση περίπου 15%, ανέφερε.

Ο υπουργός παραδέχτηκε ότι αυτό είναι «δυσχερέστερο από ό,τι ισχύει σήμερα», εξηγώντας ότι η φιλοσοφία είναι οι εργαζόμενοι να παραμένουν περισσότερα χρόνια στην αγορά εργασίας, καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, υπάρχουν συνθήκες πλήρους απασχόλησης και χρειάζονται έμπειρα εργατικά χέρια.

Για το αποθεματικό του Ταμείου, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι σήμερα ξεπερνά τα €12 δισ., αν και παρουσιαζόταν ως απαίτηση έναντι του κράτους. Υπενθύμισε ότι ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο τερματίζεται και ότι η αποπληρωμή του χρέους θα αρχίσει σταδιακά το 2028, με ετήσιες δόσεις.

«Με τη μεταρρύθμιση το ΤΚΑ αποκτά πραγματική επενδυτική περιουσία», είπε, αναφερόμενος σε διεθνή πρότυπα διακυβέρνησης και διαφάνειας. Τόνισε επίσης τη σημασία της απόδοσης του χαρτοφυλακίου για τις μελλοντικές συντάξεις.

Ο δεύτερος πυλώνας

Ο υπουργός είπε ότι ο δεύτερος πυλώνας σχεδιάστηκε εξαρχής ως μέρος μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής που θα εφαρμοστεί σε φάσεις.

Η πρώτη φάση αφορά τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων και τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ η δεύτερη τα Ταμεία Προνοίας και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια.

Ο κοινωνικός διάλογος για τον δεύτερο πυλώνα συνεχίζεται, ανέφερε ο κ. Μουσιούττας. Στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία-πλαίσιο με τους κοινωνικούς εταίρους για τις βασικές αρχές, «ένας οδικός χάρτης που θα επιτρέψει να νομοθετήσουμε με σιγουριά και ρεαλιστικό χρόνο προσαρμογής».

Όπως εξήγησε, η πλήρης εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα θα χρειαστεί 3-4 χρόνια, ενώ ένα Ταμείο χρειάζεται μία δεκαετία για να ωριμάσει.

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε δύσκολα ερωτήματα, όπως το πώς θα διευρυνθεί η βάση και αν αυτό θα γίνει μέσω υποχρεωτικής συμμετοχής, αυτόματης εγγραφής ή ισχυρών κινήτρων. Ανοικτά ζητήματα είναι επίσης η μεταχείριση των υφιστάμενων Ταμείων Προνοίας, η σταδιακή μετάβαση από εφάπαξ ποσό σε συμπληρωματικό εισόδημα και το είδος εποπτείας που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των μελών.

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι κάθε εργαζόμενος στην Κύπρο να έχει, πέρα από τη σύνταξη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεύτερο εισόδημα από επαγγελματικό σχέδιο. «Το πώς θα φτάσουμε εκεί είναι το αντικείμενο του διαλόγου», είπε.

Ο τρίτος πυλώνας, δηλαδή η ατομική αποταμίευση, θα ακολουθήσει, πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελεί υποκατάστατο του δεύτερου. «Απευθύνεται σε όσους μπορούν να αποταμιεύουν. Το ζητούμενο είναι να καλύψουμε όσους δεν μπορούν», σημείωσε.

Καθοριστική είναι η εμπιστοσύνη, ανέφερε. «Ένα συνταξιοδοτικό σύστημα πρέπει να στηρίζεται στην πεποίθηση ότι αυτό που καταβάλλει σήμερα ένας εργαζόμενος θα είναι διαθέσιμο για εκείνον αύριο. Αυτή την εμπιστοσύνη προσπαθούμε να διασφαλίσουμε για τον πρώτο πυλώνα και να ενισχύσουμε για τον δεύτερο», είπε.

Σε ερώτηση για την εποπτεία των Ταμείων Προνοίας, ο υπουργός είπε ότι οι θέσεις συγκλίνουν προς τη δημιουργία ανεξάρτητης εποπτικής αρχής. Εξετάζονται, ωστόσο, διάφορες επιλογές: να υπάγεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, να ενωθεί με άλλη ανεξάρτητη αρχή ή να είναι ανεξάρτητη αρχή αποκλειστικά για τα Ταμεία Προνοίας. Όπως σημείωσε, οι περισσότερες απόψεις κλίνουν προς την τελευταία επιλογή.

Ερωτηθείς ποια θέση υποστηρίζει για το αν η συμμετοχή στα Ταμεία Προνοίας θα είναι υποχρεωτική, είπε ότι θα την παρουσιάσει στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. «Δεν είναι άσπρο-μαύρο, μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι υπάρχει σύγκλιση πως ο δεύτερος πυλώνας είναι αναγκαίος, καθώς ο πρώτος δεν μπορεί να εξασφαλίσει το επαρκές εισόδημα που χρειάζεται κάποιος για να ζει μια καλή ζωή στον τόπο του.

Πηγή: ΚΥΠΕ