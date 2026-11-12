Πολιτικό φάουλ με τα αθλητικά μόρια της κόρης του - Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης στην Ελλάδα, Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Τρίτη από το MEGA, το οποίο παρουσίασε καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η 17χρονη κόρη του Τσαβδαρίδη είχε εγγραφεί σε ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να συμμετέχει ουσιαστικά στις αγωνιστικές δραστηριότητές της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων και ανθρώπων της ομάδας, η νεαρή εμφανιζόταν στους αγώνες και καταγραφόταν στα επίσημα φύλλα αγώνα, χωρίς να προπονείται ή να αγωνίζεται. Μάλιστα, καταγγέλθηκε ότι άλλες αθλήτριες έμεναν εκτός αποστολής προκειμένου να εξασφαλίζεται η παρουσία της στον πάγκο. Η ομάδα κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα νεανίδων, γεγονός που μπορούσε να εξασφαλίσει στις αθλήτριές της πρόσθετη μοριοδότηση 10% για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Νεότερο ρεπορτάζ του MEGA παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η κόρη του υφυπουργού υπέβαλε αίτημα αξιοποίησης της συγκεκριμένης μοριοδότησης για εισαγωγή στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.

Τι υποστήριξε ο Τσαβδαρίδης

Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του ήταν νόμιμα εγγεγραμμένη αθλήτρια και ότι εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας αποκλειστικά με τη βαθμολογία της.

«Με το σπαθί της κατάφερε να περάσει», δήλωσε στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι σήμερα η κόρη του σπουδάζει στην Κύπρο και ότι δεν στερήθηκε θέση από κανέναν υποψήφιο. Διέψευσε επίσης οποιαδήποτε παρέμβασή του για χρηματοδότηση του συλλόγου, ενώ προανήγγειλε νομικές ενέργειες για την προστασία της οικογένειάς του.