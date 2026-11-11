Η Pizza Fan επιστρέφει: Ανοίγουν ξανά σήμερα 107 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, όλα τα καταστήματα του δικτύου θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, προκειμένου να εξυπηρετούν το κοινό.

Η εταιρεία ευχαριστεί τους πελάτες της για τα μηνύματα στήριξης που έλαβε, σημειώνοντας ότι η εμπιστοσύνη τους αποτελεί τη δύναμή της.

«Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας pizzafan.gr, της επίσημης εφαρμογής της εταιρείας, τηλεφωνικά στους αριθμούς 18 111 και 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών» καταλήγει η ανάρτηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ