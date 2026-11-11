Σε πλήρη λειτουργία επιστρέφουν από σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, 107 καταστήματα της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η Pizza Fan επιστρέφει: Ανοίγουν ξανά σήμερα 107 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα καταστήματά της λειτουργούν κανονικά από τη 1 το μεσημέρι, ευχαριστώντας τους πελάτες για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που έδειξαν το προηγούμενο διάστημα.
Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, όλα τα καταστήματα του δικτύου θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, προκειμένου να εξυπηρετούν το κοινό.
Η εταιρεία ευχαριστεί τους πελάτες της για τα μηνύματα στήριξης που έλαβε, σημειώνοντας ότι η εμπιστοσύνη τους αποτελεί τη δύναμή της.
«Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας pizzafan.gr, της επίσημης εφαρμογής της εταιρείας, τηλεφωνικά στους αριθμούς 18 111 και 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών» καταλήγει η ανάρτηση.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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