Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα παραμείνει η 34χρονη κατηγορούμενη για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι, μέχρι να αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο για τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με την ποινική μεταχείρισή της μετά την απολογία της.
Φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η 34χρονη - Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα
Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα παραμείνει η 34χρονη μέχρι το δικαστικό συμβούλιο να αποφανθεί για τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την ποινική μεταχείρισή της.
Η γυναίκα και οι δύο κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, απολογήθηκαν αντιμετωπίζοντας κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πυρκαγιά, στην οποία έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες Ηλίας Βαλατσός, 44 ετών, και Γιώργος Ζυμπίδης, 23 ετών, προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης ξυλόσομπας, τα οποία φέρεται να τοποθετούσαν οι κατηγορούμενοι στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.
Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης της μητέρας, ενώ ο εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.
Η διαφωνία θα επιλυθεί εντός πέντε ημερών από το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα μελετήσει την υπόθεση και θα αποφασίσει. Μέχρι τότε, η κατηγορούμενη θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Οι δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης αφέθηκαν ελεύθερες μετά τις απολογίες τους, με περιοριστικό όρο να τεθούν υπό την παρακολούθηση επιμελητή ανηλίκων.
Η ίδια κατηγορία που απαγγέλθηκε στη μητέρα και τις κόρες της αφορά και τον 44χρονο σύζυγο της κατηγορούμενης, ο οποίος αναζητείται μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.
Η 34χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι την ημέρα της πυρκαγιάς είχε ζητήσει από τις κόρες της να πετάξουν στάχτες δίπλα στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου. Όπως φέρεται να είπε, η οικογένεια έκανε το ίδιο καθημερινά.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.