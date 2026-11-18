Η γυναίκα και οι δύο κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, απολογήθηκαν αντιμετωπίζοντας κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πυρκαγιά, στην οποία έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες Ηλίας Βαλατσός, 44 ετών, και Γιώργος Ζυμπίδης, 23 ετών, προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης ξυλόσομπας, τα οποία φέρεται να τοποθετούσαν οι κατηγορούμενοι στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης της μητέρας, ενώ ο εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η διαφωνία θα επιλυθεί εντός πέντε ημερών από το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα μελετήσει την υπόθεση και θα αποφασίσει. Μέχρι τότε, η κατηγορούμενη θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης αφέθηκαν ελεύθερες μετά τις απολογίες τους, με περιοριστικό όρο να τεθούν υπό την παρακολούθηση επιμελητή ανηλίκων.

Η ίδια κατηγορία που απαγγέλθηκε στη μητέρα και τις κόρες της αφορά και τον 44χρονο σύζυγο της κατηγορούμενης, ο οποίος αναζητείται μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Η 34χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι την ημέρα της πυρκαγιάς είχε ζητήσει από τις κόρες της να πετάξουν στάχτες δίπλα στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου. Όπως φέρεται να είπε, η οικογένεια έκανε το ίδιο καθημερινά.

Πηγή: ΚΥΠΕ